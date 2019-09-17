Гороскоп на 18 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 18 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: pickthebrain.com

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Овен

Гороскоп на 18 сентября рекомендует Овнам избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни — это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.

Телец

Тельцов 18 сентября ждет успех в любых начинаниях. Если вам предложат новую должность — соглашайтесь. Да, времени станет меньше, но зато доход возрастет.

Близнецы

Близнецы, на крупные проекты ваших сил и идей может не хватить 18 сентября. Поэтому займитесь мелкими делами, поскольку они играют не последнюю роль в вашей жизни.

Рак

Звезды советуют Ракам 18 сентября сделать всю домашнюю работу утром, а остальное время посвятить только себе и собственным делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Лев

Львам 18 сентября следует большую часть времени провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Дева

Звезды напоминают Девам: прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 18 сентября.

Весы

Весы, 18 сентября вам будет присуща изрядная говорливость. Вы можете воспользоваться этим в работе — вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.

Скорпион

Скорпионы, вас 18 сентября ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Стрелец

Стрельцы, не позволяйте тому, что происходит вокруг вас, слишком сильно влиять на настроение. Держите контроль над своим мировоззрением и своим отношением к людям и ситуациям.

Козерог

Звезды советуют Козерогам 18 сентября не избегать встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Водолей

Водолеям 18 сентября стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Рыбы

Рыбы, в вашей жизни сейчас происходит многое и вам не стоит отвлекаться на мелочи. Сосредоточьтесь на решении своих проблем и один за другим преодолевайте вызовы судьбы.

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