Гороскоп на 18 октября 2019: кому не повезет в пятницу

Гороскоп на 18 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Пятница для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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ОВНЫ

Овны сегодня почувствуют усталость, из-за чего ваша продуктивность может пострадать. Но не волнуйтесь, такой спад не скажется на вашей карьере.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня предстоит активный и ответственный день. Благодаря вашему трудолюбию и усидчивости, вы сможете обратить на себя внимание начальства. Будьте сегодня осторожнее с острыми предметами, большая вероятность травматизма.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам не стоит сегодня завязывать новые отношения и прислушиваться ко мнению незнакомцев. Вечером появится отличная возможность провести время с семьей или любимым человеком.

РАК

Ракам сегодня стоит подумать о планах на выходные. Похоже, назревает возможность отлично отдохнуть с любимыми людьми уже на этих выходных.

ЛЕВ

Львов ожидает непростой день. Большая вероятность ссор и конфликтов, которые вынудят вас распрощаться с кем-то из тех людей, которые уже давно не вписываются в вашу жизнь. Если решили рвать отношения, то лучше это делать резко и навсегда.

ДЕВА

Девы сегодня смогут проявить себя как прекрасный слушатель. Возможно, благодаря вашему совету кто-то из знакомых сможет решить свою непростую жизненную ситуацию.

ВЕСЫ

Весам придется в скором времени обратить внимание на своей здоровье, которое вы запустили. Но не волнуйтесь, все ограничится визитом к врачу и проверкой состояния всего организма.

СКОРПИОН

У Скорпионов сложится непростая ситуация, которая потребует от вас решительности. Но смелости вам не занимать, поэтому человек, который хотел подпортить вам репутацию, а может и даже занять ваше место, быстро исчезнет не только с места вашей работы, но и из вашей жизни. Вечер лучше провести в близком кругу друзей. Не лучший день для приема алкоголя.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов сегодня поставят перед выбором. Несмотря на сложную ситуацию, вам удастся избежать конфликтов и ссор.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня захочется тишины и покоя, поэтому вечер можно смело планировать, исходя из своих потребностей. Поверьте, ваши близкие поймут, что вам надо побыть наедине с собой и сделают все, чтобы вам не мешать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня можно позавидовать: успехи на работе и в личной жизни подарят вам положительные эмоции. А вот за руль сегодня лучше не садиться.

РЫБЫ

Рыбам не стоит сегодня рисковать и увлекаться азартными играми. Вечер отлично подойдет для романтического свидания или прогулки на свежем воздухе.

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