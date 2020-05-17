Гороскоп на 18 мая: время новых перспектив для Водолеев, Львов и Козерогов

Гороскоп на 18 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на понедельник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодняшние энергии вдохновят вас на смелые и неожиданные поступки. Старайтесь быть прямолинейными и решительными. Не бойтесь столкнуться с какими-то трудностями или начать что-то сначала, поскольку это поможет успешнее двигаться вперед.

Овен

Это хорошее время для изучения новых вещей, творческого самовыражения и приятных разговоров с близкими людьми. Общение будет отражать то, что происходит в вашем сердце.

Телец

Сегодня нужно сконцентрироваться на практических делах и вопросах комфорта. Постарайтесь максимально упростить свою жизнь, избавившись от беспорядка в мыслях и действиях.

Близнецы

Сегодняшние энергии благоприятны для общения с близкими людьми. Вы можете делиться своими идеями, мечтами и планами. Также появится желание помочь кому-то решить старую проблему.

Рак

В этот день вы будете менее разговорчивыми, чем обычно. Возможно, интуитивно почувствуете, что сейчас не время делиться своими идеями и мыслями. Однако не стоит избегать решения проблем.

Лев

Сегодняшний день принесет новые перспективы. Вы будете заинтересованы в обмене идеями, знаниями или навыками с другими людьми. Также появится мотивация сделать что-то невозможное.

Дева

Это удачное время для принятия решений, связанных с бизнесом или карьерой. Сегодня вы почувствуете, что готовы не только обсуждать важные вопросы, но и прислушиваться к советам других людей.

Весы

Этот день благоприятен для общения, обмена идеями и принятия важных решений. Вы начнете максимально впитывать информацию, обновлять свои знания, а также учиться чему-то новому.

Скорпион

Сегодня вы будете проявлять особый интерес к разговорам, которые глубже и богаче по смыслу. Также появится желание помогать другим людям и поддерживать их смелые начинания.

Стрелец

Это время рациональных рассуждений и разговоров о динамике отношений. Сегодня вам будет легче общаться с партнером – искренне слушать, понимать и поддерживать.

Козерог

День удачен для анализа проблем, решения сложных вопросов и открытия новых перспектив. Однако старайтесь прислушиваться к своей интуиции, совершая какие-то серьезные шаги.

Водолей

Это хорошее время для общения и обмена идеями. Люди будут легко понимать ваши мысли, планы или действия. Кроме того, сегодня удастся открыть для себя новые перспективы.

Рыбы

Сегодня вы будете склонны говорить, писать и думать о своем прошлом. День хороший для небольшого замедления, поскольку это позволит обратить внимание на более простые вещи в жизни.