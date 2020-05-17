Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Гороскоп на 18 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Весы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: neboagency.com

Овен – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что 18 мая Овнам желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из них слишком много сил и энергии.

Телец –​​​​​​​ Звезда

Благоприятный день для Тельцов для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – высылайте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – начните бегать.

Близнецы – Отшельник

Близнецы, 18 мая вам стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Рак – Влюбленные

Карты Таро советуют Ракам 18 мая провести большую часть времени с любимым человеком. Это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Лев –​​​​​​​ Паж Кубков

Львы, большинство планов на 18 мая будут удачно реализованы, если вы позаботитесь о своем здоровье. Правильное питание, немного спорта, много свежего воздуха, сна и вы – непобедимы.

Дева – Мир

Легкость будет сопровождать Дев в этот день. Вполне вероятно, что именно 18 мая вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Весы – Солнце

День будет удачным в финансовом плане. Можете ожидать премии или увеличения зарплаты. Вечером не забудьте уделить время родным и близким.

Скорпион – Воздержание

Карты Таропредупреждают Скорпионов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Денариев

Стрельцы, все ваши желания 18 мая будут сбываться легко и просто, главное – пропишите их на бумаге. Также этот день будет удачным для решения личных проблем.

Козерог – Рыцарь Мечей

Козерогам 18 мая необходимо настроиться на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня они почувствуют усталость и раздражение.

Водолей –​​​​​​​ Башня

Водолеев 18 мая ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Рыбы – Колесница

Рыбы, 18 маявы почувствуете, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Подумайте, чем вы действительно хотите заниматься и что для вас важно.

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