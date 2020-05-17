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Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

7.2т
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Гороскоп на 18 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Весы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Фото: neboagency.com

Овен – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что 18 мая Овнам желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из них слишком много сил и энергии.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Телец –​​​​​​​ Звезда

Благоприятный день для Тельцов для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – высылайте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – начните бегать.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Близнецы – Отшельник

Близнецы, 18 мая вам стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Рак – Влюбленные

Карты Таро советуют Ракам 18 мая провести большую часть времени с любимым человеком. Это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Лев –​​​​​​​ Паж Кубков

Львы, большинство планов на 18 мая будут удачно реализованы, если вы позаботитесь о своем здоровье. Правильное питание, немного спорта, много свежего воздуха, сна и вы – непобедимы.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Дева – Мир

Легкость будет сопровождать Дев в этот день. Вполне вероятно, что именно 18 мая вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Весы – Солнце

День будет удачным в финансовом плане. Можете ожидать премии или увеличения зарплаты. Вечером не забудьте уделить время родным и близким.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Скорпион – Воздержание

Карты Таропредупреждают Скорпионов: различные дела и проблемы окружат вас со всех сторон, заставят проявить максимальную активность и работоспособность. Придется подчиниться.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Стрелец –​​​​​​​ Двойка Денариев

Стрельцы, все ваши желания 18 мая будут сбываться легко и просто, главное – пропишите их на бумаге. Также этот день будет удачным для решения личных проблем.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Козерог – Рыцарь Мечей

Козерогам 18 мая необходимо настроиться на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня они почувствуют усталость и раздражение.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Водолей –​​​​​​​ Башня

Водолеев 18 мая ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

Рыбы – Колесница

Рыбы, 18 маявы почувствуете, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Подумайте, чем вы действительно хотите заниматься и что для вас важно.

Гороскоп на 18 мая по картам Таро: кому нужно быть осторожным

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Автор
Кристина Долматова
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Таро гороскоп 2020
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