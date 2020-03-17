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Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов, Львов и Весы

2.8т
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Гороскоп на 18 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Весы. Рыбам же не советуют в этот день встревать в споры.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Фото: officechai.com

Овен – Туз жезлов

Овнам 18 марта стоит меньше болтать, иначе они могут выдать все секреты, а через время пожалеть об этом. Гадание на Таро говорит о том, что им следует провести вечер с близкими или наедине с собой.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Телец – Император

Тельцам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Близнецы – Дама мечей

Гадание на Таро говорит о том, что Близнецам 18 марта следует быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Рак – Шут

Раки, этот день просто создан для дружеских встреч, разговоров, вечеринок. Будьте открытыми, веселыми и радостными – это здорово зарядит вас энергией до конца следующей недели.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Лев – Паж жезлов

Львы, 18 марта на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Дева – Колесо Фортуны

18 марта Девам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Весы – Мир

Весы, ждите новых возможностей, которые появятся перед вами 18 марта. Вы легко преодолеете любые трудности. Похоже, что удача возвращается к вам вместе со счастливыми переменами.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Скорпион – Двойка кубков

18 марта Скорпионы могут чувствовать себя отчаявшимися и уставшими от дел. Карты Таро рекомендуют им принимать помощь других и удалять лишние и не срочные планы из своего расписания.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Стрелец – Луна

Стрельцы, 18 марта – хороший день, чтобы посвятить его себе. Сделайте процедуру, которую давно планировали, запишитесь на курсы, купите себе что-то красивое. Это поможет вам перезарядиться.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Козерог Колесница

Козерогам 18 марта стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Водолей – Сила

18 марта Водолеи будут вынуждены проявлять сильные стороны своего характера. Гадание на Таро говорит о том, что им следует добавить к своим действиям еще сосредоточенности и решимости – и тогда представители этого знака справятся с вызовами.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

Рыбы – Дама денариев

18 марта Рыбам нужно стараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье или на работе. Если у вас возникают недоразумения – решайте их сразу.

Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Весы

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Автор
Кристина Долматова
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