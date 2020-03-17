Гороскоп на 18 марта по картам Таро: что ждет Овнов, Львов и Весы

Гороскоп на 18 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Весы. Рыбам же не советуют в этот день встревать в споры.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: officechai.com

Овен – Туз жезлов

Овнам 18 марта стоит меньше болтать, иначе они могут выдать все секреты, а через время пожалеть об этом. Гадание на Таро говорит о том, что им следует провести вечер с близкими или наедине с собой.

Телец – Император

Тельцам нужно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Близнецы – Дама мечей

Гадание на Таро говорит о том, что Близнецам 18 марта следует быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Рак – Шут

Раки, этот день просто создан для дружеских встреч, разговоров, вечеринок. Будьте открытыми, веселыми и радостными – это здорово зарядит вас энергией до конца следующей недели.

Лев – Паж жезлов

Львы, 18 марта на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.

Дева – Колесо Фортуны

18 марта Девам удастся поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах.

Весы – Мир

Весы, ждите новых возможностей, которые появятся перед вами 18 марта. Вы легко преодолеете любые трудности. Похоже, что удача возвращается к вам вместе со счастливыми переменами.

Скорпион – Двойка кубков

18 марта Скорпионы могут чувствовать себя отчаявшимися и уставшими от дел. Карты Таро рекомендуют им принимать помощь других и удалять лишние и не срочные планы из своего расписания.

Стрелец – Луна

Стрельцы, 18 марта – хороший день, чтобы посвятить его себе. Сделайте процедуру, которую давно планировали, запишитесь на курсы, купите себе что-то красивое. Это поможет вам перезарядиться.

Козерог – Колесница

Козерогам 18 марта стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Водолей – Сила

18 марта Водолеи будут вынуждены проявлять сильные стороны своего характера. Гадание на Таро говорит о том, что им следует добавить к своим действиям еще сосредоточенности и решимости – и тогда представители этого знака справятся с вызовами.

Рыбы – Дама денариев

18 марта Рыбам нужно стараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье или на работе. Если у вас возникают недоразумения – решайте их сразу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!