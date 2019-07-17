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Гороскоп на 18 июля 2019: кого ждет самый счастливый день в жизни

6.8т Читать материал на украинском

Гороскоп на 18 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому-то из знаков Зодиака в четверг сильно не повезет, а вот кое-кому еще предстоит просто волшебный день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 18 июля 2019: кого ждет самый счастливый день в жизни

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

Овен

Гороскоп на 18 июля советует Овнам перестать на всем экономить и наконец-то начать жить для себя. Расслабьтесь, получите от жизни настоящее удовольствие. К тому же, четверг отлично подходит для различных рискованных мероприятий, которые вы долго откладывали.

Телец

В четверг Тельцов ждет очень приятный, легкий и можно даже сказать прекрасный день! Вы давно не были так счастливы и спокойны, все дела будут у вас получаться, коллеги и друзья улыбаться, а дома воцарится тишина и спокойствие.

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Гороскоп на июль-2019 для всех знаков Зодиака: кто столкнется со сложностями

Близнецы

В четверг будет очень благоприятный день для того, чтобы отправиться в поездку. При чем не важно будет это деловая командировка или же приятный трип на моря - все сложится отлично. Кроме того, судьба готовит вам весьма интересный сюрприз.

Рак

Если есть такая возможность, то 18 июля лучше не занимайтесь делами. Завтра вам не будет везти в работе и прочих заботах. Но всех проблем можно избежать, если вы сможете устроить себе маленький выходной. Или может вы вообще в отпуске? Тогда день ожидается просто замечательный.

Лев

Вам пора перестать все контролировать и признать тот факт, что даже вам свойственно ошибаться. Желание делать все безупречно не приводит ни к чему хорошему, а даже наоборот, становится причиной разочарований.

Дева

Перестаньте замыкаться в себе. Откройтесь хотя бы одному человеку, и вы увидите, как измениться ваша жизнь.

Весы

Не сомневайтесь в своей особенности в вас невозможно не влюбиться. Просто подождите, и время все расставит на свои места.

Скорпион

18 июля вы будете на редкость энергичны и сможете успеть закончить много дел. Но при этом есть угроза эмоциональной нестабильности. Остерегайтесь стрессов.

Стрелец

Стрельцам лучше бы отказаться от привычки все драматизировать. В последнее время вас могли преследовать мелкие неудачи и ваша вера в себя пошатнулась, но не принимайте близко к сердцу и настройтесь на позитив - скоро все наладится.

Козерог

Завтра вам бы лучше не конфликтовать ни с кем из окружающих. Если все же не удержались, то постарайтесь сразу помириться. Звезды говорят, что именно 18 июля конфликты особенно губительны для отношений с людьми. Так что если не хотите потерять этого человека - держите себя в руках.

Водолей

Все финансовые дела Водолеям лучше решить в первой половине дня, поскольку вторая часть 18 июля обещает быть для рожденных под этим знаком не благоприятной. Высок риск допущения ошибок.

Рыбы

Рыбам в четверг лучше собрать все силы в кулак и закончить накопившиеся дела. Если не хотите тянуть этот хвост еще очень долго.

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