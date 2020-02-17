Гороскоп на 18 февраля 2020 года: что ждет Овнов, Близнецов, Весов и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 18 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Овнам и Близнецам астрологи советуют посвятить день общению с друзьями, а Ракам и Стрельцам обратить внимание на здоровье. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на вторник, 18 февраля.

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Овен

Овнам во вторник, 18 февраля гороскоп советует вспомнить о тех друзьях и знакомых, с которыми давно не общались. Этот день будет удачным для спокойных встреч и разговоров. Избегайте споров.

Телец

Гороскоп для Тельцов предупреждает о возможных трудностях, однако не спешите расстраиваться – все происходит своим чередом и вскоре вы поймете, для чего вам были даны испытания.

Близнецы

Близнецы 18 февраля должны обратить внимание на общение со своей второй половинкой. Вам стоит сделать шаг навстречу любимому человеку и услышать его замечания к вам.

Рак

Раки, вам стоит позаботиться о своем здоровье. Если вы долго откладывали поход к врачу – сейчас самое время сделать это.

Лев

Гороскоп на 18 февраля для Львов говорит о том, что этому знаку Зодиака стоит быть помягче и во время споров максимально сдерживать свои эмоции. Иначе конфликт станет неизбежным.

Дева

Девы, вам следует быть менее придирчивыми к людям, которые вас окружают. Иначе в нужный момент они могут отказать вам в жизненно необходимой помощи, а последствия этого могут быть плачевными.

Весы

Гороскоп на 18 февраля для Весов говорит о том, что этому знаку Зодиака предстоит встреча, которая в будущем может перерасти в романтические отношения. Главное – будьте уверены в себе.

Скорпион

Скорпионы, на вас может свалиться огромное количество задач, однако все они окажутся вам по плечу и принесут прекрасные результаты в дальнейшем. Дерзайте – в способны на многое!

Стрелец

Стрельцам во вторник надо проявить доверие к людям, которые раньше настораживали. Поверьте, они этого заслуживают, да и вам такое общение будет полезным.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние – не стоит нервничать на пустом месте, в скором времени вас ждет большая удача.

Водолей

Не бойтесь перемен, которые в последнее время происходят в вашей жизни. Следует отнестись к ним с готовностью и принять все, что вам подарит судьба.

Рыбы

Гороскоп для Рыб говорит, что этот знак Зодиака столкнется с рядом неудач. Не стоит отчаиваться, просто нужно проявить твердость и смекалку.

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