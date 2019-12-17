Гороскоп на 18 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 18 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: glamour.com

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Овен

Овнам 18 декабря не стоит принимать на свой счет не слишком вежливое отношение со стороны других — вероятно, они действуют не со зла, а, например, у них просто выдался тяжелый день.

Телец

Звезды советуют Тельцам 18 декабря приложить немного усилий и встать с насиженного места, чтобы достичь успеха в делах. У вас все получиться, главное — действовать.

Близнецы

Гороскоп на 18 декабря говорит, что Близнецам нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Рак

Раки, у вас 18 декабря будет замечательное настроение и много энергии. Воспользуйтесь этим: так в рабочих вопросах сможете достичь успеха, а в романтических — и подавно.

Лев

Гороскоп на 18 декабря говорит, что Львов ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, нужно не забывать делать небольшие перерывы.

Дева

Звезды напоминают Девам: прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 18 декабря.

Весы

Весы, 18 декабря ни в коем случае не избегайте встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 18 декабря не пренебрегать здоровьем: не поленитесь приготовить себе полезное блюдо и найти время на спорт. Помните, что здоровый ум в здоровом теле.

Стрелец

Стрельцы, 18 декабря вы легко оторветесь от реальности: мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не понравится.

Козерог

Гороскоп на 18 декабря говорит: не позволяйте тому, что происходит вокруг вас, слишком сильно влиять на настроение. Держите контроль над своим мировоззрением и отношением к людям и ситуациям.

Водолей

18 декабря Водолеев посетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя! Поэтому обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.

Рыбы

Рыбы, 18 декабря стоит посвятить отдыху. Не обязательно весь день проводить дома, лучше пригласите друзей на кофе и проведите вечер в их обществе.

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