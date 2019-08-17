Гороскоп на 18 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 18 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 18 августа необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Телец

Гороскоп на 18 августа предупреждает Тельцов, что о себе напомнит человек, с которым они давно не виделись. Общение с ним пойдет вам на пользу.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам уделить немного времени родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба 18 августа будет способствовать вам в таких делах.

Рак

Гороскоп на 18 августа говорит, что в этот день вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Лев

Звезды советуют Львам 18 августа не засиживаться вечером дома. Попробуйте найти возможность выбраться в гости или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

Дева

Девы, на работе вас ждут приятные новости. Это может быть связано как с вашей зарплатой, так и с вашим повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте приобретать новые знания.

Весы

18 августа звезды напомнят Весам: человек, по которому вы скучаете, тоже думает о вас. Он в скором времени объявится в вашей жизни и перевернет ее с ног на голову. Вы будете очень счастливы.

Скорпион

Скорпионы, здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите 18 августа за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Стрелец

Гороскоп на 18 августа рекомендует Стрельцам избегать шумных компаний и провести время наедине с собой. Вам критически необходим покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигать в жизни дальше. И это касается не только работы, но и личной жизни.

Козерог

Звезды советуют Козерогам 18 августа не избегать встреч с новыми людьми, а также деловых переговоров — есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Водолей

Водолеям 18 августа стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Рыбы

Гороскоп на 18 августа советует Рыбам рисковать в каком-то деле по бизнесу. Ведь звезды говорят, что риск будет оправдан и все получится.

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