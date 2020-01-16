Гороскоп на 17 января: какие беды грозят Львам, Ракам, Девам и другим знакам зодиака

Гороскоп на 17 января 2020 года для всех знаков Зодиака.

Что принесет пятница многим знакам Зодиака и к чему им следует готовиться? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 17 января предупреждает Овнов от излишней активности и суеты в делах. Это не кончится ничем хорошим.

Телец

Тельцам 17 января может быть придется пойти против устоявшихся правил и традиций. Ничего страшного, такой ход целиком и полностью оправдан.

Близнецы

Близнецам в эту пятницу лучше прислушаться к советам умудренных опытом друзей и коллег. Вероятно вы попадете в непростую ситуацию, в которой будет трудно сделать верный выбор.

Рак

Ракам звезды предрекают непредвиденные траты и потери, которые могут их сильно расстроить. Впрочем, не вешайте нос, ведь взамен жизнь может подкинуть вам что-то новенькое.

Лев

Возможны разногласия с родственниками, особенно трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения.

Дева

Это не лучший день для выяснения отношений. Обратите внимание на здоровье детей и родителей.

Весы

В вашу жизнь попытаются вмешаться очень неприятные люди, к сожалению, оградить себя от их влияния удастся не всем.

Скорпион

Скорпионам светят довольно приятные траты. Вероятно вы выбираете подарок для кого-то близкого или же просто хотите порадовать себя чем-то приятным.

Стрелец

Стрельцов ждет не самый легкий день, поэтому следует проявить максимум внимательности и предусмотрительности, если вы не хотите попасть в неприятности 17 января.

Козерог

Козерогам в эту пятницу лучше не доверяться малознакомым людям даже если они проявляют максимум красноречия и убедительности. Будьте бдительны.

Водолей

Раздражительность Водолеев, которая копилась всю неделю, в эту пятницу может выплеснуться на окружающих. Лучше держите себя в руках, поскольку добром это не кончится.

Рыбы

У Рыб 17 января наступает хорошее время для освоения новых навыков и открывается окно для очень интересных возможностей.

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