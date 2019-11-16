Гороскоп на 17 ноября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 17 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: cosmopolitan.co.za

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

Овен

На Овнов 17 ноября может навалится много работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Напишите список и от пункта к пункту выполняйте запланированное. После этого обязательно хорошо отдохните и наберитесь сил.

Телец

Гороскоп на 17 ноября говорит, что Тельцам следует вкладывать деньги в себя. Как в процедуры для здоровья и красоты, так и в саморазвитие. Вам это сейчас необходимо.

Близнецы

Не принимайте слишком поспешные решения 17 ноября в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Близнецам нужно зарядиться силами.

Рак

Раки, у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Гороскоп на 17 ноября советует выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Лев

Для Львов день может показаться не из легких, но результат будет стоить затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас 17 ноября нет, то займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для планирования ответственных дел и задач на будущее.

Дева

Девам 17 ноября повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Весы

Звезды предсказывают Весам, что в первой половине дня у них состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на жизнь. Также у них есть высокие шансы 17 ноября получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Скорпион

Скорпионам 17 ноября нужно держать под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумать. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью.

Стрелец

День идеально подходит для расслабления и размышлений об истинных ценностях. Звезды советуют Стрельцам найти время для близких и устроить совместный ужин. Или просто позвонить самым дорогим, если они не рядом.

Козерог

Если на вас напала хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах. И помните: вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Водолей

17 ноября Водолеям стоит посвятить отдыху. Не обязательно весь день проводить дома, лучше пригласите друзей на кофе и проведите вечер в их обществе.

Рыбы

Рыбы, если вы уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный и здоровый образ жизни — сейчас самое время это сделать. Пересмотрите свой рацион питания 17 ноября и запишитесь в тренажерный зал, пойдите на прогулку или запланируйте какую-то поездку.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!