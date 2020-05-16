Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому нельзя паниковать

Гороскоп на 17 мая 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака говорит о многочисленных переменах, которые готовит судьба уже со следующей недели. Поэтому в воскресенье важно успеть закрыть все запланированные дела.

OBOZREVATEL предлагает читателю расклад Таро "Карта дня", на основе которого составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье.

В раскладе использована колода "Универсальный Ключ" итальянского иллюстратора Дэвида Корси.

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Овен – Справедливость (Правосудие)

Воскресенье для Овнов станет показательным днем: вам придется расставлять все точки над "i" и прибегать к многочисленным объяснениям той или иной ситуации. В настоящее время принципиально важно корректно доносить информацию окружающим и максимально избегать перевираний. Иначе это может негативно повлиять на вашу репутацию. Не исключено, что вы сможете ясно увидеть грани добра и зла, лжи и лицемерия, долга и права – в отношениях с окружающими и с самим собой.

Телец – Король Денариев

Вам выпала по-настоящему денежная карта. День будет связан с накоплением материальных средств. Вы станете магнитом для богатства, ваше благосостояние может существенно укрепиться, и вы ощутите приятное чувство "надежного тыла". И это продолжится еще на последующую неделю. Но при этом вам также нужно понимать, что все это приходит не просто так – получая что-то, нужно также и идти на жертвы. Будьте максимально щедры.

Близнецы – Башня

Близнецам 17 мая карты советуют уделить внимание своему физическому состоянию. В первую очередь прислушайтесь к организму: он должен дать вам какие-то знаки. Сейчас как никогда важно следить за здоровьем – оно является вашей уязвимой стороной. Если есть какие-то признаки заболеваний – не медлите с походом к врачу. Поменьше нервничайте и побольше отдыхайте.

Рак – Рыцарь Денариев

Раки в последнее время часто нервничают по пустякам. Иногда состояние нервного напряжения настолько вас поглощает, что превращается в панику. Она, в свою очередь, мешает вам аналитически мыслить и трезво воспринимать действительность. Научитесь контролировать свои эмоции и займитесь медитацией.

Лев – Звезда

Воскресенье, 17 мая обещает быть непростым, но завершится оно на удивление хорошо. Вы долгое время находитесь во тьме – вы растеряны, демотивированы, подавлены, возможно, вам приходилось сталкиваться с материальными и психологическими трудностями. Новые перспективы уже близко – подождите еще немного. После самой темной ночи рассвет невероятно прекрасен.

Дева – Суд

Гороскоп для Дев говорит о наступлении некого переломного момента, но, скорее всего, это имеет позитивный характер. После осознания ошибок, после вынесения "приговора", наконец, наступит момент воздаяния, но оно окажется совсем не таким страшным, как ожидалось. Прощение, милосердие и возрождение – девиз этой карты. Кроме того, речь зайдет и о подведении итогов и новом этапе в жизни.

Весы – Четверка Денариев

Весам потребуется максимальная концентрация и спокойствие. Именно сейчас важно действовать слаженно, управляя твердой рукой. Что бы вы ни делали, действуйте только тогда, когда полностью уверены в успехе. Не рискуйте. А также не прикипайте сердцем к другому человеку – добром это для вас не кончится.

Скорпион – Десятка Кубков

В этот день вас ждет удовлетворение и радость. Главный символ карты – радуга – является чрезвычайно позитивным. Удовлетворение от плодов своего труда, от общения с близкими, от того, что окружает вас каждый день – все это обещает Десятка Кубков. Это пик наслаждения, триумф после долгого пути к цели, который может омрачить только одна вещь: эгоизм. Чтобы избежать этого "побочного эффекта", разделите свою радость с другими.

Стрелец – Смерть

Гороскоп на 17 мая указывает Стрельцам на то, что наступило завершение какого-то этапа в вашей жизни. Возможно, старые вещи и прежние убеждения пора сменить на что-то новое. Карта дает совет: "похороните" свое прошлое, которое, похоже, не принесло вам счастья, и смело отправляйтесь к новому будущему. Также вам предстоит сделать важный выбор.

Козерог – Паж Денариев

Вас ожидают хорошие новости, по большей части материального плана. Вам могут поступить предложения новой работы, новые идеи, вы можете провернуть выгодную сделку. Возможны денежные поступления – не астрономические, но все-таки приятные. Для вас важно не забывать: чтобы преуспеть в чем-то, необходимо постоянно учиться. Будьте открыты к новым знаниям, будьте терпеливы, ответственны и настойчивы в достижении цели, не забывайте о творческой составляющей – и все у вас получится наилучшим образом.

Водолей – Император

Император – символ власти, покровительства и силы. Таро рекомендует вам проявлять эти качества правителя, а также мудрость и справедливость. Император также может указывать либо на повышение по службе, либо укрепление ваших лидерских позиций и положения в обществе. Главное – не сомневаться в собственных силах и не бояться брать на себя ответственность. Вас может подвести только одно: опьянение властью. Не дайте ему испортить ваше истинное величие.

Рыбы – Семерка Жезлов

Рыбам гороскоп говорит о том, что вы столкнетесь со стеной непонимания. Вам придется отстаивать свою точку зрения, защищать свое место под солнцем, а возможно и само свое существование. Похоже, дни будут непростыми. Но у вас есть все для победы – уверенность в собственных силах, целеустремленность, умение побеждать. Просто не опускайте рук, не отчаивайтесь, адекватно оценивайте риски, и удача будет на вашей стороне.

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