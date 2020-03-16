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Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов, Раков и Дев

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Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Козероги. А вот Скорпионам в этот день карты советуют быть внимательными с финансами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

goodfon.ru

Овен Маг

Для Овнов 17 марта – благоприятный день для обращений с просьбами к начальству. Карты обещают удачный исход. Также представителям Знака в этот день рекомендуют быть, как никогда, настойчивыми и отстаивать свои идеи.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Телец – Колесо Фортуны

У Тельцов наступает удачный период для налаживания личной жизни. Одиноким представителям Знака карты обещают судьбоносную встречу, а у тех, кто находится в паре, возможны перемены в лучшую сторону со своей второй половинкой. Также Тельцам следует уделить внимание здоровью.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Близнецы – Двойка жезлов

У Близнецов 17 марта может подавленное настроение и особенно остро ощущаться чувство усталости. Карты рекомендуют устроить себе передышку – и в скором времени вы сможете с легкостью наверстать упущенное.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Рак – Двойка кубков

17 марта Ракам стоит расчитывать лишь на свои силы и не ждать помощи от близких. Запаситесь терпением и оставьте эмоции в стороне – лишь "трезвый ум" поможет решить проблемы.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Лев – Десятка кубков

Львав карты рекомендуют ни в коем случае не бросать начатое дело – в скором времени все усилия будут вознаграждены. Во второй половине дня возможна встреча с человек из прошлого, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Дева – Король мечей

Дева, сегодня ваш день! Смело планируйте трудновыполнимые дела – фортуна будет на вашей стороне. В отношениях с близкими также наступила полная гармония.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Весы – Императрица

Карты рекомендуют Весам избегать конфликтных ситуаций, так как 17 марта скорее всего в споре удача будет не на вашей стороне. Также отнеситесь внимательней к близким, не стоит высказывать претензии, иначе мелкий конфликт может перерасти в крупную ссору.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Скорпион – Колесница

Скорпионам карты рекомендуют 17 марта тщательно планировать своих траты, иначе возможны крупные финансовые потери. Уделите внимание творчеству – хороший период для раскрытия вашего потенциала.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Стрелец – Восьмерка жезлов

Стрельцы могут смело следовать своей интуиции – карты говорят, что она выведет вас на правильный путь. Однако стоит сдерживать свои эмоции, иначе можно испортить отношения с коллегами или друзьями.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Козерог – Дама жезлов

17 марта Козерогам следует избегать сомнительных сделок и не соглашаться на предложения малознакомых людей, так как высок риск стать жертвой мошенников. Карты советуют уделить время физическим нагрузкам.

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Водолей – Тройка кубков

17 марта – благоприятный день для начинания новых дел. Также полезно будет уделить время дому и домашним делам. Кроме того, карты рекомендуют пересмотреть свои контакты –возможно, кто-то уже давно перестал быть вам другом?

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

Рыбы – Девятка кубков

Для Рыб 17 марта – день кардинальных перемен и подведения итогов. Подумайте, от чего вы уже давно хотели избавиться, но никак не решались. Самое время наметить цели на будущее!

Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов и Дев

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Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гороскоп 2020 гадание Таро
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