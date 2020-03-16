Гороскоп на 17 марта по картам Таро: что ждет Козерогов, Раков и Дев

Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Козероги. А вот Скорпионам в этот день карты советуют быть внимательными с финансами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

goodfon.ru

Овен – Маг

Для Овнов 17 марта – благоприятный день для обращений с просьбами к начальству. Карты обещают удачный исход. Также представителям Знака в этот день рекомендуют быть, как никогда, настойчивыми и отстаивать свои идеи.

Телец – Колесо Фортуны

У Тельцов наступает удачный период для налаживания личной жизни. Одиноким представителям Знака карты обещают судьбоносную встречу, а у тех, кто находится в паре, возможны перемены в лучшую сторону со своей второй половинкой. Также Тельцам следует уделить внимание здоровью.

Близнецы – Двойка жезлов

У Близнецов 17 марта может подавленное настроение и особенно остро ощущаться чувство усталости. Карты рекомендуют устроить себе передышку – и в скором времени вы сможете с легкостью наверстать упущенное.

Рак – Двойка кубков

17 марта Ракам стоит расчитывать лишь на свои силы и не ждать помощи от близких. Запаситесь терпением и оставьте эмоции в стороне – лишь "трезвый ум" поможет решить проблемы.

Лев – Десятка кубков

Львав карты рекомендуют ни в коем случае не бросать начатое дело – в скором времени все усилия будут вознаграждены. Во второй половине дня возможна встреча с человек из прошлого, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Дева – Король мечей

Дева, сегодня ваш день! Смело планируйте трудновыполнимые дела – фортуна будет на вашей стороне. В отношениях с близкими также наступила полная гармония.

Весы – Императрица

Карты рекомендуют Весам избегать конфликтных ситуаций, так как 17 марта скорее всего в споре удача будет не на вашей стороне. Также отнеситесь внимательней к близким, не стоит высказывать претензии, иначе мелкий конфликт может перерасти в крупную ссору.

Скорпион – Колесница

Скорпионам карты рекомендуют 17 марта тщательно планировать своих траты, иначе возможны крупные финансовые потери. Уделите внимание творчеству – хороший период для раскрытия вашего потенциала.

Стрелец – Восьмерка жезлов

Стрельцы могут смело следовать своей интуиции – карты говорят, что она выведет вас на правильный путь. Однако стоит сдерживать свои эмоции, иначе можно испортить отношения с коллегами или друзьями.

Козерог – Дама жезлов

17 марта Козерогам следует избегать сомнительных сделок и не соглашаться на предложения малознакомых людей, так как высок риск стать жертвой мошенников. Карты советуют уделить время физическим нагрузкам.

Водолей – Тройка кубков

17 марта – благоприятный день для начинания новых дел. Также полезно будет уделить время дому и домашним делам. Кроме того, карты рекомендуют пересмотреть свои контакты –возможно, кто-то уже давно перестал быть вам другом?

Рыбы – Девятка кубков

Для Рыб 17 марта – день кардинальных перемен и подведения итогов. Подумайте, от чего вы уже давно хотели избавиться, но никак не решались. Самое время наметить цели на будущее!

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