Гороскоп на 17 марта: время собраться и довести начатое до конца

Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог Вероника Старс эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на вторник.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

"Астрологические энергии вторника настраивают нас на серьезную, усердную работу, завершение начатого и подведение итогов. Можете почувствоать депрессивное настроение, снижение жизненного тонуса, подавленность, хандра. Направьте силы на решение срочных дел, хорошо анализировать текущий этап и наметить следующий шаг к цели", – рекомендует Вероника Старс.

Овен

У многих из вас перед днем рождения силы на исходе. Поберегите себя, уделите время на подведение итогов прошедшего личного года. Вероятно, сегодня и завтра на вас свалится много дел и обязанностей, за что нужно брать ответственность и прикладывать немало сил. Доводите начатое до конца, продолжайте идти к своей цели в этот день.

Телец

Сегодня вы будете вовлечены во множество ситуаций и процессов, где понадобятся ваши знания и умения. Потрудиться все же придется, все это будет отличной закладкой на ближайшее будущее и совсем скоро даст свои результаты и достижение желаемого. День подходит для поездок, перемещений, общения, распространения информации, крупных сделок и долгосрочных начинаний.

Близнецы

У многих из вас сейчас появляются новые идеи и цели для реализации, однако не стоит спешить, самое время разработать четкий и последовательный план развития. Вы сейчас настроены решительно, а в этот день вас будут волновать денежные вопросы и инвестиции, рассчитывайте грамотно. Звезды рекомендуют распределить свой бюджет и разработать финансовую политику на следующие пару недель.

Рак

Сегодня вы настроены очень серьезно, это относится и к вашим партнерам по браку и бизнесу, а также рабочим и бытовым вопросам. Не исключено, что дети потребуют вашего внимания и заботы. У многих из вас сейчас могут решаться вопросы с поездками. В ближайшие дни придется приложить немало усилий и оставаться на позитиве.

Лев

Несмотря на расслабленное и подвисшее состояние с конца февраля, в ближайшие дни вы настроены на продуктивную работу. Следите за своим состоянием здоровья, укрепляйте его, сходите на массаж или на плановую проверку к стоматологу. Берите ответственность, используйте все свои ресурсы и силы - успех вам обеспечен.

Дева

Если вы в активном поиске своей второй половинки - знакомьтесь, идите на свидания, открывайте свое сердце - до конца марта удачное время завязать длительные и надежные отношения. День обещает быть продуктивным, особенно если вы работаете на себя или просто любите свою работу. Для тех кто в браке, удалите внимание своим близкими и детям.

Весы

Дом, семья, родные и близкие - вот ваш ориентир на сегодня и завтра. Займитесь рутинной, бытом, уделите внимание детям, маме и тем, с кем живете под одной крышей. Вероятны нововведения на работе или же вы сами можете внедрить в свой бизнес то, над чем так давно трудились. Если вечером захочется спрятаться в ракушку - позвольте себе это, отдохните.

Скорпион

Ваш знак любит ситуации кризиса, примите тот факт, что вы постоянно находитесь в процессе трансформации. Если сейчас что-то уходит из вашей жизни, отпускайте без сожаления, а новое - впускайте, особенно если речь идет об источниках дохода и заработка. День подходит для сбора информации, обучения, деловой коммуникации и передвижений по работе. Ваши партнеры по браку могут подкинуть вам новости и идеи, проведите с ними время этим вечером.

Стрелец

Если вы последние дни в чем-то стартанули, сейчас самое время работать над развитием, вероятна первая материальная и ресурсная отдача. Сегодня придется потрудиться, если хотите заработать, важно быть настроенным позитивно, не опускать руки, если что-то будет не получаться. Вероятны новости по вопросам дома, недвижимости или места жительства.

Козерог

Ближайшие два дня вы не отвертитесь от работы, много обязанностей может лечь на ваши плечи. Сегодня займитесь собой, своими планами и проектами, над которыми так долго трудились, соберитесь и доведите начатое до конца. Звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье и самочувствие. Ваш внутренний голос в этот день способен принимать правильные решения.

Водолей

Рекомендуется затаиться в ближайшие пару дней. Направьте внимание на свой внутренний мир, к чему вы пришли спустя месяц со дня вашего дня рождения. Подумайте, к каким целям вы сделали первые шаги, а от каких стоит отказаться. День итогов, тишины, отдыха, посещения мест силы и заботы о состоянии здоровья. Можно доводить начатое до конца, все инициативы перенесите на период после 24 марта.

Рыбы

Ловите идеи, продолжайте развивать задумки, креативьте, действуйте уверенно в продвижении своих творческих проектов. День принесет социальную активность, общение по работе и с единомышленниками. Хорошо обучаться, искать недостающую информацию, планировать и распределять свое время. Любимые и партнеры могут прийти к вам с новостями и нужно будет уделить им свое внимание и заботу.

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