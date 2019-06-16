Гороскоп на 17 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 17 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Один из знаков Зодиака попадет в ситуацию, из которой будет не так уж просто выпутаться. Рожденным же под другим знаком светит очень интересная возможность, от которой лучше не отказываться. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

Овнов на этой неделе ждет много преград и сюрпризов, которые будут не всегда приятны. Возможно, кто-то затаил на вас обиду или тайно завидует? Лучше присмотритесь к своему окружению.

Телец

В понедельник, 17 июня, гороскоп обещает Тельцам очень энергичный день, полный творческих свершений и заманчивых перспектив. Ваша энергия будет бить фонтаном, а все задуманное реализуется.

Близнецы

Понедельник обещает быть довольно непростым днем. Если вы завтра работаете, то лучше будьте осторожнее со словами - неосторожно брошенное слово может испортить ваши отношения с коллегами. Что же касается личной жизни, то здесь будет полный штиль и спокойствие.

Рак

Гороскоп на завтра говорит, что 17 июня - ваш день. В понедельник вам точно не грозит одиночество. Вероятнее всего, вы проведете день в кругу семьи или же хорошенько погуляете с друзьями.

Лев

Гороскоп на 17 июня рекомендует Львам лениться. У вас был трудный отрезок в жизни, а совсем скоро вас ждут еще более насыщенные событиями дни. Так что понедельник отличный шанс выспаться и набраться сил.

Дева

У Дев началась светлая полоса в жизни. Берите от этого периода максимум приятных эмоций. Ведь все когда-нибудь заканчивается.

Весы

Завтра вы наконец-то найдете то чувство гармонии, к которому так долго стремились. Берегите его, ведь оно бесценно.

Скорпион

Гороскоп на понедельник говорит, что 17 июня у Скорпионов будет весьма удачный день. Возможно, вы выиграете в карты или найдете выигрышный лотерейный билет. Что-то хорошее обязательно случится.

Стрелец

Завтра личная жизнь Стрельцов может оказаться под угрозой, и все из-за их высокомерия и вспыльчивого характера

Козерог

Козерогам гороскоп на 17 июня обещает отличный день, душевное миротворение и полный покой. Возможно, вы решите уйти в монахи?

Водолей

В понедельник наступает полоса перемен. Звезды предрекают вам начало запутанного периода, который может как поднести вас высоко, так и грохнуть о самую землю.

Рыбы

Завтра у Рыб очень вероятна встреча со старым другом, которого вы не видели очень долго. Наконец-то вы сможете расслабиться и хорошенько поболтать. А еще у вас будет очень интересный разговор, сулящий вам заманчивые перспективы.

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