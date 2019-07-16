Гороскоп на 17 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 17 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Овны, 17 июля у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Звезды советуют выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Телец

Тельцы, вам стоит сейчас больше отдыхать, а не работать. Займитесь своим здоровьем и съездите наконец-то к морю.

Близнецы

17 июля Близнецам стоит быть максимально аккуратными при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять большую сумму.

Рак

Раки, если у вас сейчас сердце свободно, то на этих выходных может начаться роман! Присмотритесь к коллегам по работе, кто-то из них явно к вам неравнодушен.

Лев

Львы, вас 17 июля ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.

Дева

Дев 17 июля ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Весы

Весы, отдохните 17 июля. Если есть возможность — отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.

Скорпион

Гороскоп на 17 июля рекомендует Скорпионам не доверять на слово. Тщательно проверяйте информацию и лучше не один раз, чтобы не попасть в неловкое положение.

Стрелец

Стрельцам 17 июля следует никуда не торопиться. Сделайте кофе или чай, посмотрите фильм или просто отдохните в тишине.

Козерог

Козероги, человек, с которым у вас сейчас отношения, может оказаться с сюрпризом. Вы можете узнать правду, которая вас шокирует. Возможно, у этого человека есть кто-то другой.

Водолей

17 июля Водолеям нужно решиться на смелый поступок. Завязывайте уже со страхами, которые вас тормозят. И если хотели сменить работу, написать кому-то первыми или же прыгнуть с парашютом — то вперед! Это не так страшно, как кажется.

Рыбы

Рыбы, этот день может буквально сыпать искрами. Если вы не хотите, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, вам лучше заняться собственными делами и держать свое мнение при себе.

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