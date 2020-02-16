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Гороскоп на 17 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

1.5т
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Гороскоп на 17 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник станет насыщенным на события днем для всех знаков Зодиака. Львам следует усердно поработать, Девам - отдохнуть, а вот Тельцам поговорить с близким другом. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 17 февраля: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

pexels.com

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Овен

Овны, не думайте о том, что вам следует в кратчайшие сроки решить все свои дела. Скоро вас ждет неожиданная встреча, которая может стать для вас решающей.

Телец

Гороскоп на 17 февраля говорит Тельцам о том, что вам следует поговорить с близким другом, поскольку ему не хватает вашей поддержки. Также, попытайтесь не вступать в конфликты в этот день.

Близнецы

Близнецы. пришло время отдыхать и наслаждаться жизнью. Спланируйте путешествие и дайте себе возможность расслабиться. Кроме того, в этот день вас может ожидать приятный сюрприз.

Рак

Звезды говорят, что у Раков 17 февраля день будет сложным и возможно, вам придется долго и усердно поработать. Попытайтесь спланировать все дела так, чтобы вы все успели.

Лев

17 февраля у Львов будет очень много работы. Вам предстоит в короткие сроки решить множество задач. Не бойтесь проявлять инициативу.

Дева

Гороскоп на 17 февраля рекомендует Девам дать себе возможность отдохнуть. Проведите день за чтением или погуляйте с друзьями.

Весы

Весы, не бойтесь экспериментировать со внешностью в этот день. Вам предстоит решиться на отчаянный шаг и поговорить с человеком, которого вы старались избегать.

Скорпион

Скорпионам 17 февраля не стоит заниматься серьезными делами и решать важные задачи. Будьте внимательны к мелочам и не пытайтесь все контролировать.

Стрелец

Гороскоп на 17 февраля говорит Стрельцам о том, что пришло время попрощаться с чем-то старым и начать двигаться дальше. Не бойтесь перемен и смело двигайтесь вперед.

Козерог

Козероги, не думайте о том, что если вы попробуете всех обмануть то прийдете к успеху. Ваш обман может раскрыться и это может негативно повлиять на вас.

Водолей

Звезды советуют Водолеям 17 февраля не соглашаться на неожиданные предложения. Авантюры не принесут вам ничего кроме разочарования, поэтому будьте осторожны.

Рыбы

Гордыня - ваша худшая черта. Реагируйте на замечания спокойно и прислушивайтесь к критике в этот день. Кроме того, обратите внимание на свое поведение.

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Автор
Мария Дидык
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