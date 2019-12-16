Гороскоп на 17 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 17 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.Кому в этот день предстоит разгребать жизненные завалы, а кому лучше остерегаться мошенников? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: stocksnap.io

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Овен

Для многих Овнов 17 декабря станет днем окончательного принятия решений. Вероятно вы долго над чем-то размышляли, но не могли решиться сделать последний шаг. Именно завтра стоит решение, поскольку именно в этот день звезды благоволят решительным.

Телец

Жизнь нанесла Тельцам неожиданный удар. Однако не отчаивайтесь - это не конец вашего пути, таким образом судьба намекает вам что пришла пора перемен и вы сможете выйти на новый уровень.

Близнецы

У Близнецов 17 декабря пройдет под знаком семьи, любви и личных отношений. Также возможно перед вами откроются неожиданные карьерные перспективы.

Рак

У Раков хороший день для того, чтобы начинать решать вопросы, которые бы касались их коммерческой деятельности. Вероятно, вы сможете получить неплохую прибыль, если примете правильное решение в нужный момент.

Лев

Львы 17 декабря будут подвержены ностальгии и воспоминаниям. Возможно вы встретите кого-то, кто всколыхнет в вас чувства, которые казалось бы давно остыли.

Дева

Вокруг Дев в этот день могут роиться мошенники. Лучше проявите бдительность и будьте вдвойне осторожны с тем, кому вы доверяете 17 декабря. Велик риск быть обманутыми.

Весы

У Весов может возникнуть острое желание уйти в творчество. Если вам захочется достать давно заброшенный мольберт или вы вспомнили, как пытались что-то лепить, то не противьтесь этому желанию. Вам будет на пользу.

Скорпион

Скорпионы много работали в последнее время, но зато сейчас у вас настал полный штиль и счастье. Вы пожинаете плоды заработанного вами и уже строите новые планы. У вас все получится, даже не сомневайтесь. Вы же Скорпион!

Стрелец

Будьте готовы к тому, что вас будут встречать и оценивать по одежке, так что постарайтесь выглядеть на все сто.

Козерог

Проявите выдержку и терпение, не торопите события этого дня. В этом случае вы будете вознаграждены.

Водолей

Вас ждут приятные перемены в любовной сфере. А вот свое раздражение постарайтесь не срывать на окружающих.

Рыбы

Рыбам в этот день лучше не надеяться на других, полагайтесь только на себя и тогда вы сможете достигнуть успеха.

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