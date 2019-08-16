Гороскоп на 17 августа 2019: кого ждет трудная суббота

Гороскоп на 17 августа 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Овнам и Девам сегодня повезет, но вот некоторым другим знакам Зодиака лучше поберечься и быть готовыми к не лучшему дню в их жизни. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

17 августа Овнов ждет невероятно удачный день.Успех будет сопутствовать вам даже в тех сферах, где вы этого никак не ожидали. Кроме того, гороскоп на субботу говорит о высокой вероятности интересной встречи.

Телец

Гороскоп на субботу рекомендует Тельцам больше двигаться, наслаждаясь последними днями лета. Кстати, в последнее время вас мучает какая-то долгроиграющая проблема. Возможно, уже 17 августа она разрешится.

Близнецы

17 августа Близнецам захочется избавиться от тяжкого груза в виде трудностей и ошибок. В субботу для этого весьма подходящий день. Кстати, вечером вам могут вернуть старый долг, о котором вы уже и думать забыли.

Рак

Звезды предупреждают Раков о высоком риске для здоровья. Возможно дело в каких-то накопившихся проблемах, а возможно есть вероятность получения травмы.

Впрочем, это не приговор. Нужно просто отдохнуть и все наладится.

Лев

17 августа Львам светит очень суматошный день. Вам предстоит порешать кучу дел, а заодно еще и успеть проследить за порядком на личном фронте. Впрочем, за это вы можете получить награду.

Дева

Гороскоп советует Девам в эту субботу стараться выходить на первый план, а не отсиживаться в стороне. Завтра ваш день. Можете ожидать улучшения семейных и финансовых дел.

Весы

Весам светит весьма непроста суббота. Возможны трудности как на личном, так и на деловом фронтах.

Скорпион

А вот Скорпионов 17 августа ждет очень удачный день. Этот день не подходит для борьбы с вредными привычками, но зато прекрасен для творческой деятельности - вдохновение будет с вами.

Стрелец

В субботу вас может ждать судьбоносный день! Вы измените принципам, решитесь на перемены в личной и жизни и вообще захотите поменять всю свою жизнь!

Козерог

Вполне возможно, что вы намереваетесь пойти новым путем. Если хотите измениться, необходимо сделать первый шаг. Проявите смелость в любовных вопросах и будьте более спонтанными, когда дело доходит до того, чтобы делиться своими чувствами.

Водолей

Гороскоп на 17 августа говорит, что в первой половине дня Водолеи могут получить новость, которая их не очень порадует. Не пытайтесь никого обманывать в субботу, поскольку это обязательно всплывет.

Рыбы

17 августа звезды рекомендуют вам поговорить с близким человеком. Похоже, что на вас за что-то злятся. Также звезды советуют вам уделить в субботу больше времени себе - вы это заслужили.

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