Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Гороскоп на 17 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Львы. А вот Ракам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

liveinternet.ru

Овен – Императрица

17 апреля для Овнов будет благоприятным во многих сферах. Особенно успех ждет представителей знака в финансах. В этот день риск будет оправдан и положительно отразится на вашей жизни.

Телец – Правосудие

Тельцам карты рекомендуют провести 17 апреля в уединении, так как в этот день советы и слова окружающих могут сбить вас с пути и приведут к ошибках. Кроме того, обратите внимание на свою усталость и займитесь здоровьем.

Близнецы – Двойка жезлов

У Близнецов 17 апреля на протяжении всего дня может беспричинно меняться настроение, а также ухудшиться самочувствие. Впрочем, к вечеру все нормализуется, а отношения с близкими порадуют гармонией.

Рак – Рыцарь жезлов

Ракам стоит быть внимательными и сосредоточенными. Есть вероятность стать жертвой мошенников и потерять огромную сумму денег. Поэтому карты рекомендуют провести день в спокойной обстановке – близкий человек поможет вам избавиться от тревоги.

Лев – Двойка кубков

Благодаря природному обаянию и харизме Львы окажутся в центре внимания и смогут убедить в своих словах кого-угодно. 17 апреля вам под силу будут даже самые сложные задачи. Руководство на работе отметит ваши старания.

Дева – Паж кубков

У Дев 17 апреля могут возникнуть сложности и даже конфликты дома и на работе. Дела, которыми вам придется сегодня заниматься, окажутся для вас малоинтересными. Однако вечер скрасит неожиданный сюрприз.

Весы – Двойка денариев

Для осуществления целей и планов Весам придется приложить немало усилий, времени и даже денег. Кроме того, карты советуют своевременно реагировать на проблемы, которые возникнут в течение дня на работе, иначе в результате это может негативно отразиться на вашей карьере.

Скорпион – Паж денариев

17 апреля Скорпионы могут получить неожиданные предложения о легких доходах, однако карты советуют хорошо подумать прежде, чем соглашаться. С близким человеком возможен серьезный разговор, исход которого будет зависеть лишь от вас.

Стрелец – Семерка мечей

Стрельцов 17 апреля ожидает кардинальные перемены в личной жизни. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку, а те Стрельцы, которые находятся в паре, наоборот, могут принять решение о завершении отношений.

Козерог – Король мечей

Козерогам следует снять розовые очки и внимательно посмотреть, кто вас окружает. Возможно, придется пересмотреть свой круг общения. Не стоит расчитывать на чью-либо помощь.

Водолей – Дворец кубков

Водолеям не стоит спешить с принятием решений, особенно это касается работы. Прежде, чем все бросить, хорошо взвесьте все плюсы и минусы ситуации. Также воздержитесь от выяснения отношений с коллегами.

Рыбы – Дама мечей

Хороший период для начинаний. Однако Рыбам следует доводить все начатые дела до конца. Доброжелательность и тактичность поможет привлечь в вашу жизнь интересных людей.

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