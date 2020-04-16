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Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

1.3т
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Гороскоп на 17 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Рыбы и Львы. А вот Ракам в этот день нужно быть аккуратными и собранными.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

liveinternet.ru

Овен – Императрица

17 апреля для Овнов будет благоприятным во многих сферах. Особенно успех ждет представителей знака в финансах. В этот день риск будет оправдан и положительно отразится на вашей жизни.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Телец – Правосудие

Тельцам карты рекомендуют провести 17 апреля в уединении, так как в этот день советы и слова окружающих могут сбить вас с пути и приведут к ошибках. Кроме того, обратите внимание на свою усталость и займитесь здоровьем.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Близнецы – Двойка жезлов

У Близнецов 17 апреля на протяжении всего дня может беспричинно меняться настроение, а также ухудшиться самочувствие. Впрочем, к вечеру все нормализуется, а отношения с близкими порадуют гармонией.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Рак – Рыцарь жезлов

Ракам стоит быть внимательными и сосредоточенными. Есть вероятность стать жертвой мошенников и потерять огромную сумму денег. Поэтому карты рекомендуют провести день в спокойной обстановке – близкий человек поможет вам избавиться от тревоги.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Лев – Двойка кубков

Благодаря природному обаянию и харизме Львы окажутся в центре внимания и смогут убедить в своих словах кого-угодно. 17 апреля вам под силу будут даже самые сложные задачи. Руководство на работе отметит ваши старания.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Дева – Паж кубков

У Дев 17 апреля могут возникнуть сложности и даже конфликты дома и на работе. Дела, которыми вам придется сегодня заниматься, окажутся для вас малоинтересными. Однако вечер скрасит неожиданный сюрприз.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Весы – Двойка денариев

Для осуществления целей и планов Весам придется приложить немало усилий, времени и даже денег. Кроме того, карты советуют своевременно реагировать на проблемы, которые возникнут в течение дня на работе, иначе в результате это может негативно отразиться на вашей карьере.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Скорпион – Паж денариев

17 апреля Скорпионы могут получить неожиданные предложения о легких доходах, однако карты советуют хорошо подумать прежде, чем соглашаться. С близким человеком возможен серьезный разговор, исход которого будет зависеть лишь от вас.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Стрелец – Семерка мечей

Стрельцов 17 апреля ожидает кардинальные перемены в личной жизни. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку, а те Стрельцы, которые находятся в паре, наоборот, могут принять решение о завершении отношений.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Козерог – Король мечей

Козерогам следует снять розовые очки и внимательно посмотреть, кто вас окружает. Возможно, придется пересмотреть свой круг общения. Не стоит расчитывать на чью-либо помощь.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Водолей – Дворец кубков

Водолеям не стоит спешить с принятием решений, особенно это касается работы. Прежде, чем все бросить, хорошо взвесьте все плюсы и минусы ситуации. Также воздержитесь от выяснения отношений с коллегами.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

Рыбы – Дама мечей

Хороший период для начинаний. Однако Рыбам следует доводить все начатые дела до конца. Доброжелательность и тактичность поможет привлечь в вашу жизнь интересных людей.

Гороскоп на 17 апреля по картам Таро: кто может стать жертвой мошенников

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Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гадание гороскоп 2020 Таро
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