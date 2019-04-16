Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: как принять правильное решение

Гороскоп на завтра, 17 апреля 2019 года по картам Таро прогнозирует для всех знаков Зодиака весьма необычный день. Готовьтесь к тому, что может произойти событие, которое совершенно не вписывается в рамки привычного для вас существования. Однако, неожиданные перемены в замен могут принести, помимо временного дискомфорта еще и массу полезного. Не вешайте нос!

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Рixabay

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ОВЕН – Влюбленные

Гороскоп на завтра пророчит Овнам полную "смену декораций", но это позволит вам взглянуть совершенно по-новому на то, что происходит вокруг. Вероятно, в вашу жизнь пришли существенные перемены, которые могут несколько выбить вас из привычного ритма, однако стоит оценить это как шанс, предоставленный судьбой. Постарайтесь побольше времени провести с близкими.

ТЕЛЕЦ – Сила

Представителям этого знака гороскоп на среду пророчит внезапный поворот событий. Если вы ранее что-то распланировали четко, шаг за шагом, то знайте, что в конечном итоге все может обернуться совсем по-другому. Но не следует отчаиваться, любые неожиданности делают нашу жизнь интереснее и ярче.

БЛИЗНЕЦЫ – Император

Близнецам пора позаботиться о собственном внутреннем состоянии. Вероятно, ранее у вас был довольно тяжелый период и сейчас вы начинаете активно двигаться в сторону гармонии и спокойствия. Сохранить баланс часто бывает нелегко, но у вас получится, если вы научитесь правильно разграничивать все сферы жизнедеятельности и каждой из них уделять должное внимание.

РАК – Воздержание

Гороскоп на сегодня для Раков говорит о том, что пришла пора отпускать старые обиды. Более того, большая часть из них спровоцирована или придумана вами же самими. Не стоит зацикливаться на собственном "я", ведь лучше не решать уже возникшие конфликты, а предотвращать их появление.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Львы наконец-то могут расслабиться и перевести дух. Настало то время, когда вам нужно прекратить гнаться за призрачными целями и строить стены вокруг себя, пытаясь защититься от несуществующих угроз. На самом деле, все в жизни намного проще. Вы получаете то, на что сами заслуживаете, и с вами ведут себя таким образом, как и вы поступаете с окружением.

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп для Дев на завтра говорит о необходимости принести благодарность тем, кто ранее оказал вам очень полезную услугу. Любые старания должны быть вознаграждены, иначе потом следующие просьбы могут пресекаться четким отказом. Просто скажите "спасибо" окружающим за помощь, и если придет трудный момент - они непременно помогут вам еще раз. И даже не один.

ВЕСЫ – Король Жезлов

Король Жезлов, выпавший вам в раскладе на среду, говорит о том, что пора начать немного проще относиться к вещам, которые вас в настоящее время могут раздражать. Не все должно происходить так, как вы этого захотели, но поверьте, судьба на вашей стороне и любые случайности нацелены на то, чтобы упростить вам существование.

СКОРПИОН – Двойка Денариев

Недавно Скорпионы ощущали какое-то внутреннее недомогание и пустоту. Казалось, что сил для дальнейшего движения не осталось совсем. Но вот гороскоп на завтра говорит о том, что в вашей жизни не все так плохо. Наверное, вы просто разучились ждать. Все ваши заслуги будут непременно и достойно вознаграждены, наберитесь терпения и просто радуйтесь жизни.

СТРЕЛЕЦ – Туз Денариев

Гороскоп на сегодня пророчит Стрельцам поступление интересного предложения, которое может несколько вас удивить, однако, несмотря на нестандартность, не спешите отказываться. Существует огромная вероятность того, что согласившись на самую неожиданную просьбу, вы откроете для себя двери в новое, успешное будущее.

КОЗЕРОГ – Семерка Мечей

Гороскоп на среду обещает Козерогам успешное начало выгодного дела. Ранее вы сомневались, стоит ли начинать двигаться по какому-то направлению, долго все обдумывали и наконец пришло время действовать. У вас непременно все получится, особенно если планы и намерения будут касаться финансовой сферы жизни. Только вперед!

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Гороскоп на завтра готовит Водолеев к временным трудностям. Они принесут вам малоприятные эмоции, однако при этом смогут закалить от более серьезных неурядиц. Если вы с гордостью перенесете все, что свалится на вашу голову – радуйтесь, дальше вам ничего не страшно.

РЫБЫ – Туз Жезлов

Рыбы нуждаются в переменах, которые смогут привнести в жизнь новые краски. Подумайте над тем, что вам мешает и от чего стоило бы избавиться. Это может быть нелюбимая работа, отношения, ставшие обузой или неприятное общение. Рубите все канаты, когда, если не сейчас? Иначе можете обречь себя на скучное и бесперспективное существование.

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