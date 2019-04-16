Гороскоп на 17 апреля 2019: кому сегодня повезет

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Фото: talkofthetown.gr

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Овен

Овны, не встревайте в споры с близкими — проявите доброту и щедрость.

Телец

Любое дело сегодня вам будет даваться легко. Поэтому даже не думайте нервничать.

Близнецы

Ваша репутация может оказаться под ударом. Будьте вежливее с коллегами, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Рак

Звезды советуют отдохнуть. Запланируйте на вечер просмотр любимого фильма.

Лев

Львы, сегодня неожиданная просьба может завести вас в тупик.

Дева

Девы, этот день принесет вам гору положительных эмоций. Особенно, если вы проведете его с друзьями.

Весы

Хороший день для планирования отпуска!

Скорпион

Не ленитесь, если хотите добиться высоких результатов. Проявите инициативность и ответственность.

Стрелец

Звезды советуют не переживать по пустякам. Вам сегодня улыбнется удача.

Козерог

Позаботьтесь о своем здоровье! Если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку — это хороший день для начала.

Водолей

Не бойтесь мечтать, ведь скоро все ваши желания материализуются.

Рыбы

Рыбы, цените людей и моменты, а не материальные вещи.

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