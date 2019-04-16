Гороскоп на 17 апреля 2019: кому сегодня повезет

Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.
Фото: talkofthetown.gr
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Овен
Овны, не встревайте в споры с близкими — проявите доброту и щедрость.
Телец
Любое дело сегодня вам будет даваться легко. Поэтому даже не думайте нервничать.
Близнецы
Ваша репутация может оказаться под ударом. Будьте вежливее с коллегами, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
Рак
Звезды советуют отдохнуть. Запланируйте на вечер просмотр любимого фильма.
Лев
Львы, сегодня неожиданная просьба может завести вас в тупик.
Дева
Девы, этот день принесет вам гору положительных эмоций. Особенно, если вы проведете его с друзьями.
Весы
Хороший день для планирования отпуска!
Скорпион
Не ленитесь, если хотите добиться высоких результатов. Проявите инициативность и ответственность.
Стрелец
Звезды советуют не переживать по пустякам. Вам сегодня улыбнется удача.
Козерог
Позаботьтесь о своем здоровье! Если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку — это хороший день для начала.
Водолей
Не бойтесь мечтать, ведь скоро все ваши желания материализуются.
Рыбы
Рыбы, цените людей и моменты, а не материальные вещи.
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