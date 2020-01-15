Гороскоп на 16 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 16 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Четверг принесет многим знакам Зодиака долгожданный покой. Вы получите множество эмоций и сможете отдохнуть. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 16 января советует Овнам не пытаться прыгнуть выше своей головы и не давать себе возможности опустить руки. Также будьте осторожны, возможно вас попытаются обокрасть.

Телец

Звезды советуют Тельцам не думать о работе в этот день и отдыхать. Вам нужно расслабиться и "перезагрузить" себя.

Близнецы

Близнецам в этот день следует пообщаться со своими близкими и постараться принять их. Перестаньте все контролировать и пытаться всеми руководить. Вам придется идти на уступки, иначе вы испортите ваши отношения.

Рак

Гороскоп на 16 января говорит, что Ракам нужно сконцентрироваться на работе. Не пытайтесь успеть все и плывите по течению. Вам придется многое изменить в себе, чтобы достичь результата.

Лев

Звезды советуют Львам контролировать свое поведение и свои слова. Вы делаете больно близким людям, поэтому исправьте это. Также в этот день вам нужно быть добрее.

Дева

Девы, 16 января вам предстоит решить множество задач. И вам придется справиться со всем без посторонней помощи. Займитесь решением проблем, которые накопились с энтузиазмом и у вас все получится.

Весы

16 января Весы должны сконцентрировать внимание на своем эмоциональном состоянии. Перестаньте негативно реагировать на критику и расслабьтесь.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 16 января сходить в кино или театр. Проведите время со своими друзьями и не давайте себе грустить.

Стрелец

16 января гороскоп говорит, что Стрельцам следует сделать еще один шаг на встречу своей мечте или цели. Пришло время действовать.

Козерог

Звезды говорят, что 16 января Козерогам удастся совершить неожиданный шаг. Вам предстоит сделать важный выбор от которого в будущем зависит не только ваша жизнь.

Водолей

Водолеи, вас 16 января ждет немного неприятностей. Вам придется много и усердно работать, чтобы не попасть впросак. Так, не бойтесь рисковать и не думайте о том, что у вас может что-то не получиться.

Рыбы

Рыбы, гороскоп на 16 января говорит о том, что вам нужно дать себе возможность отдохнуть и перестать думать только о негативе.

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