Гороскоп на 16 сентября 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 16 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Понедельник принесет многим знакам Зодиака необычные приключения и возможность решить накопившиеся задачи. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп для Овнов на 16 сентября рекомендует им дать себе время отдохнуть и подумать о будущем. Так, в этот день вам придется принять важное, но не очень приятное решение.

Телец

Тельцы 16 сентября смогут получить долгожданную прибыль от проделанной работы или сделок, которые были заключены ранее. Попытайтесь отпраздновать свой успех в кругу близких друзей.

Близнецы

Гороскоп на 16 сентября для Близнецов рекомендует им максимально посвятить себя работе. В этот день вы сможете сделать то, что вам не удавалось до этого. Не берите на себя слишком много и если будет необходимо - попросите помощи у коллег.

Рак

Раки 16 сентября получат неприятную новость, которая может расстроить их. Но не спешите огорчаться слишком сильно - вы сможете вынести из сложившейся ситуации важные мысли и получить хороший опыт.

Лев

Гороскоп для Львов на 16 сентября рекомендует им провести день с любимым человеком. Вы уделяете ему слишком мало времени и это негативно сказывается на ваших отношениях.

Дева

Девам 16 сентября необходимо полностью посвятить день себе и своему здоровью. Отдохните от суеты и работы, погуляйте со своими друзьями и разберитесь в собственных мыслях.

Весы

Гороскоп на 16 сентября для Весов напоминает им о необходимости всегда оставаться собой. Не поддавайтесь на провокации и не давайте никому возможности манипулировать или руководить собой.

Скорпион

Скорпионы 16 сентября могут встретить нового друга, который в будущем станет им очень близким человеком. Вам следует прожить этот день так, чтобы вы почувствовали себя максимально счастливыми.

Стрелец

16 сентября Стрельцам не рекомендуется тратить крупные суммы денег. В последнее время вы больше теряете, чем приобретаете.

Козерог

Гороскоп для Козерогов на 16 сентября советует этому знаку расслабиться и перестать брать на себя слишком много обязанностей. Также вам предстоит сделать сложный выбор.

Водолей

16 сентября Водолеи смогут узнать неприятную информацию о своем близком друге. Несмотря на то, что вы будете разочарованы не прекращайте общаться с ним.

Рыбы

Гороскоп для Рыб просит их быть осторожными и не верить в обещания в этот день. Вы можете получить несколько интересных предложений, но должны внимательно изучить все детали.

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