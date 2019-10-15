Гороскоп на 16 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 16 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Звезды советуют Овнам использовать время, которое сейчас есть для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа 16 октября будет хорошо даваться — воспользуйтесь этим шансом.

Телец

Тельцы, 16 октября не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Близнецы

Если вас задевают чужие успехи — стоит задуматься, не кроется ли на самом деле за ними недовольство собственными неудачами. Звезды советуют Близнецам 16 октября взяться за себя, вместо того, чтобы ругаться или завидовать другим.

Рак

Раки, 16 октября — отличный день для отдыха. Сходите с друзьями в кино, музей или кафе. Одним словом, делайте, что хотите, только не сидите дома в четырех стенах.

Лев

Звезды предсказывают, что настроение Львов будет изменчивым 16 октября. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Дева

Девы, вас ожидает чрезвычайно позитивный день, так как вы будете на пике своей активности! На работе у вас будет более, чем достаточно дел, но вы со всем справитесь и достигнете поставленных целей.

Весы

Вероятно, что на долю Весов 16 октября может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Скорпион

Гороскоп на 16 октября советует Скорпионам достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать переменам.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам 16 октября сходить к друзьям в гости. Это позволит вам отвлечься от дурных мыслей и прийти в себя

Козерог

Страсти в этот день могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Козероги не смогли бы пережить 16 октября, если хорошо постараются.

Водолей

Водолеи, 16 октября вы будете на высоте. Внимание окружающих вам обеспечено, поэтому приготовьтесь к нему. Возможны неожиданные встречи и знакомства.

Рыбы

Гороскоп на 16 октября для Рыб советует посвящать максимальное количество времени отдыху души и тела. Не ставьте завышенные цели.

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