Гороскоп на 16 ноября 2019: кого ждет трудная суббота

Гороскоп на 16 ноября 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Что вам приготовили звезды на первый выходной этой недели? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Овен

Гороскоп на 16 ноября предупреждает Овнов об осторожности. Вы захотите изменить жизнь к лучшему и у вас будет уникальный шанс.

Телец

У Тельцов будет удачный день для путешествий. Кроме того, вам предстоит сделать кое-что важное, на что вы давно не решались. Вы наконец-то сможете завершить важное дело.

Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам: дайте себе вольную и пройдитесь по магазинам, пошвыряйтесь деньгами. В субботу вам можно все.

Рак

Ракам поступит заманчивое предложение от человека, от которого вы этого никак не ждали. Не упускайте момент. Он уникальный.

Лев

В последнее время все мысли Львов были об улучшении финансового благосостояния. Вы своего добились. Можно подумать и о душе.

Дева

Этот день может внести раздор в коллектив даже редких единомышленников. Вас ждет суббота компромиссов, поэтому не беритесь доказывать свою правоту.

Весы

Ваши старые финансовые неурядицы скоро разрулятся. Впереди безоблачное будущее, полное радости и сюрпризов.

Скорпион

Скорпионов тоже ждет очень интересный насыщенный день. Вам могут преподнести массу сюрпризов, поэтому готовьтесь.

Стрелец

Будьте готовы к тому, что начальство спутает все планы, и уйму времени вам придется заниматься чужими проблемами.

Козерог

Если возникнет проблемная ситуация, включите свое чувство юмора – так вы сможете все решить без потерь.

Водолей

В этот день не стоит слишком шиковать, лучше подумайте о ближайшем будущем и оставьте про запас какую-то сумму.

Рыбы

Уделите время и внимание уходу за своей внешностью. От этого зависит успех в новом коллективе.

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