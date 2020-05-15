Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Гороскоп на 16 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Весы. А вот Овнам в этот день нужно быть осторожными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен – Семерка денариев

Овнам 16 мая нужно быть готовыми к любым неожиданностям, ведь ваши планы могут быть нарушены из-за непредвиденных обстоятельств. Карты советуют не совершать необдуманных покупок – можете лишиться крупной суммы денег.

Телец – Дама кубков

Тельцам сегодня точно скучать не придется. А, чтобы день прошел в хорошей атмосфере, держитесь подальше от конфликтов. Будьте готовы к неожиданностям и переменам настроения.

Близнецы – Шестерка кубков

У Близнецов 16 мая возможна приятная встреча и новые знакомства, в том числе романтические. Карты советуют тщательно взвешивать все свои решения. Хороший день для планирования будущего.

Рак – Тройка кубков

Раки 16 мая могут смело совершать крупные покупки: финансовая удача будет в этот день на вашей стороне. Также время подходит для общения и начала романтических отношений.

Лев – Дама жезлов

Львы 16 мая будут испытывать острое желание решить все проблемы и дела, которые уже давно не дают вам покоя. Карты поддерживают такое решение: день действительно подходит для того, чтобы довести все начатое до конца. Возможно, придется принимать не самые приятные решения.

Дева – Луна

У Дев есть риск травмироваться, особенно следует аккуратно обращаться с бытовой техникой. Карты советуют посвятить день отдыху и расслаблению.

Весы – Воздержание

Весам карты рекомендуют прислушиваться к советам окружающих, и не вступать в споры. Контролируйте свои эмоции. Вероятно получение выгодных предложений, которые позволят решить финансовые проблемы.

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионов ждет относительно спокойный день. Постарайтесь набраться сил – они вам понадобятся уже в ближайшем будущем. Возможны неожиданные разногласия с партнерами.

Стрелец – Девятка кубков

У Стрельцов возможны ссоры с близкими из-за ваших ошибок. Также представители знака могут столкнуться с проблемами из-за интриг недоброжелателей. Постарайтесь реагировать на все спокойно.

Козерог – Двойка денариев

Козерогам 16 мая следует проявить максимум дружелюбия и терпения, чтобы избежать неприятностей. Старайтесь больше слушать, чем говорить. Также сегодня вы можете столкнуться с крупными расходами.

Водолей – Туз мечей

Водолеям нужно избегать ненужных контактов. В отношениях с любимым человеком удастся достичь гармонии и взаимопонимания. Возможно, пришел момент, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень.

Рыбы – Паж мечей

Рыбам следует научиться правильно использовать свою энергию: вы слишком много времени посвящаете пустым делам. Также представителей знака ждут романтические встречи и приятные переживания. Возможно, вам поступит заманчивое предложение, которое нужно хорошо обдумать.

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