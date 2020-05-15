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Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

10.1т
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Гороскоп на 16 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Раки и Весы. А вот Овнам в этот день нужно быть осторожными с деньгами.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Овен – Семерка денариев

Овнам 16 мая нужно быть готовыми к любым неожиданностям, ведь ваши планы могут быть нарушены из-за непредвиденных обстоятельств. Карты советуют не совершать необдуманных покупок – можете лишиться крупной суммы денег.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Телец – Дама кубков

Тельцам сегодня точно скучать не придется. А, чтобы день прошел в хорошей атмосфере, держитесь подальше от конфликтов. Будьте готовы к неожиданностям и переменам настроения.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Близнецы – Шестерка кубков

У Близнецов 16 мая возможна приятная встреча и новые знакомства, в том числе романтические. Карты советуют тщательно взвешивать все свои решения. Хороший день для планирования будущего.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Рак – Тройка кубков

Раки 16 мая могут смело совершать крупные покупки: финансовая удача будет в этот день на вашей стороне. Также время подходит для общения и начала романтических отношений.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Лев – Дама жезлов

Львы 16 мая будут испытывать острое желание решить все проблемы и дела, которые уже давно не дают вам покоя. Карты поддерживают такое решение: день действительно подходит для того, чтобы довести все начатое до конца. Возможно, придется принимать не самые приятные решения.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Дева – Луна

У Дев есть риск травмироваться, особенно следует аккуратно обращаться с бытовой техникой. Карты советуют посвятить день отдыху и расслаблению.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Весы – Воздержание

Весам карты рекомендуют прислушиваться к советам окружающих, и не вступать в споры. Контролируйте свои эмоции. Вероятно получение выгодных предложений, которые позволят решить финансовые проблемы.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионов ждет относительно спокойный день. Постарайтесь набраться сил – они вам понадобятся уже в ближайшем будущем. Возможны неожиданные разногласия с партнерами.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Стрелец – Девятка кубков

У Стрельцов возможны ссоры с близкими из-за ваших ошибок. Также представители знака могут столкнуться с проблемами из-за интриг недоброжелателей. Постарайтесь реагировать на все спокойно.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Козерог – Двойка денариев

Козерогам 16 мая следует проявить максимум дружелюбия и терпения, чтобы избежать неприятностей. Старайтесь больше слушать, чем говорить. Также сегодня вы можете столкнуться с крупными расходами.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Водолей – Туз мечей

Водолеям нужно избегать ненужных контактов. В отношениях с любимым человеком удастся достичь гармонии и взаимопонимания. Возможно, пришел момент, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

Рыбы – Паж мечей

Рыбам следует научиться правильно использовать свою энергию: вы слишком много времени посвящаете пустым делам. Также представителей знака ждут романтические встречи и приятные переживания. Возможно, вам поступит заманчивое предложение, которое нужно хорошо обдумать.

Гороскоп на 16 мая по картам Таро: кого ждет приятное знакомство

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Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гадание гороскоп 2020
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