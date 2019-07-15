Гороскоп на 16 июля 2019: кого ждет неудача

Гороскоп на 16 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака поступило заманчивое предложение, которое поставит вас перед трудным выбором. Кому-то же во вторник предстоит преодолевать многочисленные преграды. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

16 июля лучшим решением для Овнов станет отказ от суеты и желания объять необъятное. Понятно, что жизнь требует от вас движения вперед, но лучше тормозните и переведите дыхание. Кажется, вы пропускаете что-то важное.

Телец

Вы, вероятно, получили какое-то заманчивое предложение, от которого не так уж просто отказаться. Впрочем, за выгодой следуют и немалые риски, а также возможность испортить отношениям, которые вы давно выстраивали. Считаете оно того стоит? Тогда вперед.

Близнецы

Завтрашний день пройдет для Близнецов под знаком любви и романтики. Возможно ваша вторая половинка сделает вам приятный сюрприз или же вы с кем-то познакомитесь. В любом случае будет здорово.

Рак

Завтра гороскоп рекомендует Ракам обратить внимание на свое здоровье. Начать можно с зарядки или плаванья. Возможно вы втянетесь? Кстати, во вторник вам лучше быть осторожнее, поскольку рожденные под этим знаком Зодиака окажутся в опасности.

Лев

Гороскоп на 16 июля говорит, что у Львов появится редкая возможность наладить отношения, которые давно разладились. Но не теряйте времени, поскольку этот коридор может быстро закрыться. Звезды обещают Львам спокойный и размеренный день.

Дева

Гороскоп на вторник говорит Девам: перестаньте пытаться контролировать все вокруг, поскольку это не имеет никакого смысла, но зато вы срываетесь на окружающих. Будьте помягче и отблагодарите тех, кто для вас старается.

Весы

Этот знак Зодиака во вторник столкнется с определенными преградами, которые могут помешать вам в достижении целей. Вы сможете их преодолеть, если соберете всю силу воли в кулак. В ином случае вы не сможете добиться желаемого.

Скорпион

Скорпионы 16 июля окажутся в эпицентре всеобщего внимания. Завтра ваши старания наконец-то оценят по заслугам, что польстит вашему самолюбию. Впрочем, старайтесь не зазнаваться, поскольку в будущем это может вам сильно навредить.

Стрелец

Гороскоп на вторник рекомендует Стрельцам воздержаться от необдуманных покупок, которые могут опустошить ваш кошелек, но не принесут ни счастья, ни пользы. В среду лучше избегать шумных вечеринок и компаний, поскольку там вас могут поджидать конфликтные ситуации.

Козерог

Козероги во вторник смогут оказаться на пьедестале почета: все ваши усилия не пройдут даром. Если вы планируете кардинально изменить свою жизнь - в этот день самое время начать двигаться к этой цели.

Водолей

Водолеи наконец-то придут к жизненно важным выводам, хоть это будет для них и нелегко. Принять свои ошибки и начать двигаться вперед - трудная задача, но вы в силах с ней справиться на "отлично".

Рыбы

Для представителей этого знака наступает период духовного обновления. В последнее время вас часто переполняют эмоции, при чем не всегда они имеют позитивный характер. Попробуйте "перезагрузиться" и определить для себя приоритеты на будущее.

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