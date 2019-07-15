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Гороскоп на 16 июля 2019: кого ждет неудача

4.1т Читать материал на украинском

Гороскоп на 16 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака поступило заманчивое предложение, которое поставит вас перед трудным выбором. Кому-то же во вторник предстоит преодолевать многочисленные преграды. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 16 июля 2019: кого ждет неудача

pexels.com

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Овен

16 июля лучшим решением для Овнов станет отказ от суеты и желания объять необъятное. Понятно, что жизнь требует от вас движения вперед, но лучше тормозните и переведите дыхание. Кажется, вы пропускаете что-то важное.

Телец

Вы, вероятно, получили какое-то заманчивое предложение, от которого не так уж просто отказаться. Впрочем, за выгодой следуют и немалые риски, а также возможность испортить отношениям, которые вы давно выстраивали. Считаете оно того стоит? Тогда вперед.

Близнецы

Завтрашний день пройдет для Близнецов под знаком любви и романтики. Возможно ваша вторая половинка сделает вам приятный сюрприз или же вы с кем-то познакомитесь. В любом случае будет здорово.

Рак

Завтра гороскоп рекомендует Ракам обратить внимание на свое здоровье. Начать можно с зарядки или плаванья. Возможно вы втянетесь? Кстати, во вторник вам лучше быть осторожнее, поскольку рожденные под этим знаком Зодиака окажутся в опасности.

Лев

Гороскоп на 16 июля говорит, что у Львов появится редкая возможность наладить отношения, которые давно разладились. Но не теряйте времени, поскольку этот коридор может быстро закрыться. Звезды обещают Львам спокойный и размеренный день.

Дева

Гороскоп на вторник говорит Девам: перестаньте пытаться контролировать все вокруг, поскольку это не имеет никакого смысла, но зато вы срываетесь на окружающих. Будьте помягче и отблагодарите тех, кто для вас старается.

Весы

Этот знак Зодиака во вторник столкнется с определенными преградами, которые могут помешать вам в достижении целей. Вы сможете их преодолеть, если соберете всю силу воли в кулак. В ином случае вы не сможете добиться желаемого.

Скорпион

Скорпионы 16 июля окажутся в эпицентре всеобщего внимания. Завтра ваши старания наконец-то оценят по заслугам, что польстит вашему самолюбию. Впрочем, старайтесь не зазнаваться, поскольку в будущем это может вам сильно навредить.

Стрелец

Гороскоп на вторник рекомендует Стрельцам воздержаться от необдуманных покупок, которые могут опустошить ваш кошелек, но не принесут ни счастья, ни пользы. В среду лучше избегать шумных вечеринок и компаний, поскольку там вас могут поджидать конфликтные ситуации.

Козерог

Козероги во вторник смогут оказаться на пьедестале почета: все ваши усилия не пройдут даром. Если вы планируете кардинально изменить свою жизнь - в этот день самое время начать двигаться к этой цели.

Водолей

Водолеи наконец-то придут к жизненно важным выводам, хоть это будет для них и нелегко. Принять свои ошибки и начать двигаться вперед - трудная задача, но вы в силах с ней справиться на "отлично".

Рыбы

Для представителей этого знака наступает период духовного обновления. В последнее время вас часто переполняют эмоции, при чем не всегда они имеют позитивный характер. Попробуйте "перезагрузиться" и определить для себя приоритеты на будущее.

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Украина
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