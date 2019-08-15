Гороскоп на 16 августа 2019: кого ждет очень трудный день

Гороскоп на 16 августа 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Нескольким знакам Зодиака в пятницу будет не легко, но зато перед другими могут открыться удивительные возможности. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Овен

Завтра окружающим может показаться, что вы впали в тоску и депрессию, но это не так. Вы просто разбираетесь в себе и тщательно думаете над следующим шагом. Все будет хорошо, поскольку в планировании вы просто Бог.

Телец

Завтра Тельцов ожидает заслуженная награда. Вы долго и упорно трудились, чтобы достичь своей цели и наконец-то получите то, что заслужили. Возможно, ваш куш мог бы быть даже больше, но давайте радоваться тому что есть.

Близнецы

В пятницу у Близнецов подходящий день для того, чтобы сделать широченный шаг к намеченной ими цели. Кажется, Фортуна полностью на вашей стороне, поэтому дело за вами.

Рак

Ракам в последний рабочий день лучше немного расслабиться и перестать зацикливаться на мелочах, которые мешают вам двигаться дальше. В остальном же вас ждет очень продуктивный день.

Лев

У Львов же в пятницу все пойдет не так хорошо, как им бы этого хотелось. Во-первых, день может быть полон мелких неудач, которые будут выводить вас из равновесия. Во-вторых, вы можете увязнуть в пучине конфликтов.

Впрочем, ваша мудрость уже не раз помогала вам выпутываться из трудных ситуаций. Наверняка все получится и на этот раз.

Дева

Гороскоп на 16 августа обещает Девам отличную возможность взобраться вверх по карьерной лестнице. Не упустите ее! Поскольку следующий шанс может выпасть очень не скоро.

Весы

Сегодня вы можете задуматься о кардинальных переменах в жизни. Например, о смене места жительства или о новом рабочем месте. Поборите внутренний страх и помните о том, что перемены - всегда к лучшему, даже если сначала кажется, что это не так.

Скорпион

В пятницу чрезмерный азарт может сыграть с Скорпионами злую шутку. Постарайтесь не совершать необдуманных поступков и ни в коем случае не соглашайтесь на сомнительные сделки. Сто раз подумайте перед тем, как сказать "да", особенно, если дело касается работы или финансов.

Стрелец

В пятницу у Стрельцов возможен упадок сил. Несмотря на это, постарайтесь привести себя в чувства и провести активный, насыщенный день. Помните - чем больше человек делает, тем больше у него хватает сил и времени на все.

Козеро

Козерогам звезды сулят новое любовное приключение, которое в будущем может перерасти в крепкие отношения. Более того, возможно, именно с новым избранником вы построите прочную семью. Не прощелкайте этот шанс и присмотритесь к тем, кто испытывает к вам симпатию.

Водолей

Этот день грозит Водолеям опасностью. Она может поджидать со всех сторон, поэтому лучше всего - вести себя "тише травы, ниже воды". Исключите физический труд, так как он может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В общем, не испытывайте судьбу ни в одной из сфер жизни.

Рыбы

Рыбам в пятницу стоит задуматься о смене рода деятельности. если Вам наскучила Ваша робота - именно сейчас наступило идеальное время для того, чтобы распрощаться с ненавистным занятием и начать все с чистого листа.

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