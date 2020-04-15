Гороскоп на 16 апреля: как избежать недопониманий в семье Стрельцам и Скорпионам

Гороскоп на 16 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила советы на четверг.

Предлагаем читателю астрологический прогноз на этот день для каждого знака Зодиака.

Сегодня вы станете достаточно беспристрастными, справедливыми и честными. Однако планетарное влияние в этот день отразится на собственных чувствах, желаниях и потребностях. Вероятно, появится тенденция хотеть большего от жизни, отношений или работы. С другой стороны, будет сложно понять или найти именно то, что вы ищете.

Овен

Сегодня вам придется взять на себя инициативу и принять какое-то ответственное решение. При этом любое сотрудничество должно осуществляться с осторожностью. Чрезмерная демократичность может оставить вас с десятью разными мнениями и без плана действий.

Телец

Этот день подтолкнет к достижению одной из самых масштабных карьерных целей. Вероятно, вы получите заманчивое предложение от влиятельного человека. Однако не торопитесь отвечать, пока не подготовитесь. У вас может быть лишь один шанс, поэтому сделайте все правильно.

Близнецы

Думайте, прежде чем что-то говорить. Это не тот день, когда нужно давать свои советы или кому-то что-то доказывать. Вероятно, вы сделаете это с хорошими намерениями, но другие могут не понять. Лучше займитесь чем-то полезным и интересным.

Рак

Социальная изоляция не должна вызывать у вас депрессивное состояние. Уделите сегодня особое внимание партнеру и укреплению любовных отношений. Найдите время и возможности для того, чтобы организовать какое-то совместное творческое занятие.

Лев

Стремитесь к активному сотрудничеству, даже если для этого придется приложить много усилий. Воспользуйтесь личными навыками и способностями, чтобы открыть для себя перспективы других людей. Скорее всего, чьи-то идеи смогут вас приятно удивить.

Дева

Проведите этот день максимально просто и безмятежно. Когда дело касается общения, установите ограничения, чтобы не отвлекаться на ненужные разговоры. Если этого недостаточно, объясните людям, что вас нужно оставить в покое на какое-то время.

Весы

Сегодня вы почувствуете себя сильнее и увереннее, чем обычно. Возможно, появится тенденция к флирту и активному общению. Однако старайтесь не перегружать человека, который нравится, отправляя ему множество сообщений. Лучше дождитесь, когда он ответит.

Скорпион

Этот день способен вызвать трудности и конфликты в семье. Попытайтесь понять, как разделить домашние обязанности и пространство. Возьмите на себя ответственность и убедитесь, что каждый человек четко определил свои роли и ожидания.

Стрелец

Сегодня нужно хорошо думать, прежде чем что-то говорить. Скорее всего, вы захотите подшутить над кем-то, но в один момент все может зайти слишком далеко. Старайтесь следить за своими словами, действиями и поступками, чтобы никого не обидеть.

Козерог

В этот день вы можете потратить много денег. Попробуйте избавиться от желания успокоить свой стресс с помощью импульсивных покупок. Будьте ответственны и учитывайте собственный или семейный бюджет, прежде чем что-то заказывать.

Водолей

Этот день наполнит вас безграничной энергией. Возможно, появится желание поработать в уединении, чтобы свободно следовать своим прихотям. Будьте смелыми и не бойтесь делиться личными идеями. Также выделите время для выполнения домашних дел.

Рыбы

В этот день управление стрессом будет иметь решающее значение. Уделите особое внимание своим эмоциям и потребностям. Кроме того, позвольте себе побыть более уязвимыми и беззащитными, чтобы понять, кто появится вас поддержать.

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