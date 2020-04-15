Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кого ждут неприятности

Гороскоп на 15 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю расклад "Карта дня", на основе которого составлен гороскоп на четверг для всех знаков Зодиака. В раскладе использовалась колода "Универсальный Ключ" Девида Корси.

ОВЕН – Колесо Фортуны

Овнам необходимо отдохнуть. Несмотря на то, что в последнее время вы часто ошибались и многое потеряли удача будет на вашей стороне. Вам предстоит пройти важное испытание, которое принесет невероятный результат.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Не пытайтесь обманом завладеть тем, что вам не принадлежит. Вам следует быть внимательным к деталям, поскольку в них кроется то, что приведет вас к истине и сможет дать вам возможность успокоиться. Вы получите долгожданное умиротворение, а также покой.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Несмотря на то, что рядом с вами всегда много людей - вы чувствуете себя одиноко. В толпе вам неспокойно, а по ночам вы постоянно видите один и тот же сон. Не спешите отчаиваться, поскольку совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится. Вы встретите человека, который подарит вам долгожданную любовь.

РАК – Семерка Жезлов

Вы услышите важную новость, которая приведет вас к неожиданному открытию. Не давайте себе возможности расслабляться и не пытайтесь прыгнуть выше своей головы. Вам не стоит ограничивать свои возможности и отказываться от предоставленных шансов.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Карта предупреждает, что материальная обеспеченность и комфорт стоят под угрозой. Вы теряете больше чем приобретаете, поэтому вам нужно остановиться и начать планировать свое будущее.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Главное - не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто то, кто сможет помочь вам.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь.

СКОРПИОН – Солнце

Отстаивайте свою точку зрения энергично и последовательно. Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Вскоре в вашей жизни может возникнуть буря, а перед ней – традиционное затишье. Вас ожидает то, что даст вам необходимые знания в будущем. Будьте собой и не реагируйте на критику со стороны. Ваше окружение поддержит вас и поможет с трудностями.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Будьте внимательны к своему окружению в этот день. Вам предстоит справиться со многими сложностями. Самое главное - не опускать руки и двигаться к своей цели. Вы сильная личность и у вас получится сделать то, ради чего вы проделали весь этот путь.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Будьте готовы к тому, что над вами будут смеяться. Но не предавайте это слишком серьезного значения, поскольку вас в будущем ждет успех. Вы получите все, что хотите, не смотря ни на что. Кроме того, вы получите важное сообщение в этот день.

РЫБЫ – Дьявол

Несмотря на то, что эта карта имеет достаточно негативное значение, вам необходимо осознать ее скрытый смысл. В ней спрятано множество тайн, которые вам нужно разгадать. Но не пытайтесь ступить на этот путь в одиночестве, а попросите помощи у других.