Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: как сохранить равновесие

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2019 года, по картам Таро предсказывает для всех знаков Зодиака день, полный рисков. Проблемы могут появиться оттуда, откуда вы совершенно этого не ждали. Но главное – не раскисать и постараться держать баланс, что бы не случилось.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Все прогнозы Таро читайте здесь.

ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам карты Таро обещают продуктивный день, который может пролить свет на многие непонятные ситуации. В частности, вы сможете наконец-то получить ответ на важнейший вопрос, а это позволит разложить по полочкам свои приоритеты на будущее. Гороскоп на вторник советует представителям этого знака внимательно присмотреться к окружающим, так как именно кто-то из них даст вам подсказку, как поступать в той или иной ситуации.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Гороскоп на сегодня для Тельцов предостерегает их от конфликтов. не провоцируйте своих близких, и уж тем более не спорьте с теми, кто потом может припомнить вам это. Принципиальность хороша далеко не во всех случаях, иногда стоит уступить, чтобы получить большее вознаграждение.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Рыцарь символизирует борьбу, и, очевидно, что вам придется столкнуться с кем-то и отстоять свою правоту. Гороскоп на завтра советует Близнецам быть благоразумными и снисходительными, но при этом не позволяйте "вешать себе лапшу на уши". Тщательно взвешивайте каждое слово, которое готовитесь сказать.

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на вторник по картам Таро для Раков прогнозирует эмоциональный взлет. Все проблемы, которые тяжелым грузом тянули вас ранее на дно, покажутся вам совершенно незначительными и, следовательно, вы в два счета сможете их решить. Просто верьте в свои силы и удача будет на вашей стороне.

ЛЕВ – Король Денариев

Для Львов может наступить нелегкий период: везение, которое сопутствовало вам во всех делах, словно отвернется от вас. Реализовывать планы будет не так легко как раньше, но все же вполне реально. Не стоит отчаиваться, просто запомните, что иногда для того, чтобы достичь своих целей, необходимо реально приложить некие усилия. Не опускайте руки.

ДЕВА – Двойка Денариев

Гороскоп на завтра для Дев предупреждает их о возможных конфликтах или недопонимании с близкими. Вы привыкли видеть только свою точку зрения, а с ней далеко не все и не всегда согласны. Попробуйте посмотреть на мир с другой стороны. Иногда мнение других людей является более приближенным к истине, и приняв его, вы сможете получить значительно больше, нежели с помощью упрямства. Оно только отталкивает.

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на сегодня советует Весам проанализировать свою жизнь за последние несколько недель и понять, какие ошибки вы могли допустить. Признание проблемы – первый и важнейший шаг к ее решению, а если исправить ранее содеянные помарки, жить станет значительно легче. Да и судьба обязательно поблагодарит вас за смелость.

СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Скорпионам стоит сосредоточиться не на материальном, а на духовном. Уделяя внимание более высоким вещам, вы сможете грамотнее расставить приоритеты на будущее. А это непременно послужит отличным толчком для достижения глобальной цели. Поверьте, ваше счастье уже очень близко, просто протяните руку ему навстречу.

СТРЕЛЕЦ – Мир

Карта Мир означает успех, серию позитивных событий, которые придут к вам уже в ближайшее время. Вы заслужили того, чтобы получить вознаграждение за проделанные труды, ведь ничто в мире не делается просто так. Сосредоточьтесь на собственном "я" и спросите себя, все ли вас устраивает в нынешней жизни.

КОЗЕРОГ – Дьявол

Карта Дьявол весьма пугающая, но в раскладе на четверг для Козерогов она приобретает исключительно положительный окрас. Вероятно, что-то постоянно тянуло вас назад, но вы сумели побороть "зло" и разорвать замкнутый круг. Гороскоп на завтра обещает, что далее в жизни наступит светлая полоса, посему наберитесь смелости и начните воплощать глобальные планы в реальность.

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Наступил период, когда за свои проступки нужно понести ответственность. Да, это нелегко, но стоит смириться с тем, что такой процесс неизбежен. Гороскоп на вторник отчетливо подсказывает вам: пришло время собирать камни. Сделайте это достойно.

РЫБЫ – Шут

У Рыб наступил период противоречия. С одной стороны вы как никогда уверенны в том, что все делаете правильно, с другой же – никто из авторитетного окружения не согласен с вашим мнением. Возможно, ранее вы вели себя так, что люди просто перестали вас воспринимать серьезно. Это привлечет в жизнь большие трудности, попробуйте исправить положение.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!