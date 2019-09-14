Гороскоп на 15 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 15 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: pickthebrain.com

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Овен

Овны, 15 сентября вам будет присуща изрядная говорливость. Вы можете воспользоваться этим в работе — вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.

Телец

Тельцов 15 сентября ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.

Близнецы

Близнецы, 15 сентября вы будете пребывать в игривом настроении. И все бы ничего, если бы не опасность завести интрижку там, где требуются исключительно рабочие отношения.

Рак

Звезды говорят: Ракам 15 сентября необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Лев

15 сентября Львы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой вам не будет хотеться выдавать всех своих секретов.

Дева

Девам 15 сентября повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.

Весы

Весы, отдохните 15 сентября. Если есть возможность — отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.

Скорпион

У Скорпионов 15 сентября будет насыщенной только первая половина дня — придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.

Стрелец

Стрельцы, этот день может буквально сыпать искрами. Если вы не хотите, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, вам лучше заняться собственными делами и держать свое мнение при себе.

Козерог

Козерогам 15 сентября следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего не хватает для счастья.

Водолей

Водолеи, 15 сентября у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Звезды советуют выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Рыбы

15 сентября Рыбам стоит взять себя наконец в руки. Звезды призывают прекратить грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.

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