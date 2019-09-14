Гороскоп на 15 сентября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 15 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Фото: pickthebrain.com
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Овен
Овны, 15 сентября вам будет присуща изрядная говорливость. Вы можете воспользоваться этим в работе — вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.
Телец
Тельцов 15 сентября ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время самосовершенствованию.
Близнецы
Близнецы, 15 сентября вы будете пребывать в игривом настроении. И все бы ничего, если бы не опасность завести интрижку там, где требуются исключительно рабочие отношения.
Рак
Звезды говорят: Ракам 15 сентября необходимо настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.
Лев
15 сентября Львы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой вам не будет хотеться выдавать всех своих секретов.
Дева
Девам 15 сентября повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого не просто влюбятся, но и поймут, что перед ними настоящий друг.
Весы
Весы, отдохните 15 сентября. Если есть возможность — отключите телефон и не садитесь за ноутбук, вы слишком много времени проводите в гаджетах, забывая о реальной жизни.
Скорпион
У Скорпионов 15 сентября будет насыщенной только первая половина дня — придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.
Стрелец
Стрельцы, этот день может буквально сыпать искрами. Если вы не хотите, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, вам лучше заняться собственными делами и держать свое мнение при себе.
Козерог
Козерогам 15 сентября следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего не хватает для счастья.
Водолей
Водолеи, 15 сентября у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Звезды советуют выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.
Рыбы
15 сентября Рыбам стоит взять себя наконец в руки. Звезды призывают прекратить грустить! Из-за плохого настроения все будет валиться с рук.
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