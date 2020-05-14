Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Гороскоп на 15 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Скорпионы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: thriveglobal.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 15 мая на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.

Телец –​​​​​​​ Солнце

Забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 15 мая ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Близнецы –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро советуют Близнецам 15 мая не терять самоконтроль. Перед принятием важных решений дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Рак –​​​​​​​ Башня

Раки, 15 мая – благоприятное время, чтобы заняться заботой о себе и своем теле. Здоровый сон, полноценное питание, побольше воды и прогулок на свежем воздухе способны зарядить вас энергией на долгое время.

Лев – Рыцарь Мечей

15 мая Львам стоит остерегаться необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-то интересное – сначала подумайте, стоит ли вещь таких финансовых затрат.

Дева –​​​​​​​ Влюбленные

15 мая личная жизнь Дев полностью изменится. Одинокие представители этого знака познакомятся с интересным человеком, а вот те, кто в паре, смогут избавиться от токсичных отношений.

Весы – Колесо Фортуны

Весы, сейчас хороший период для решения финансовых вопросов, а домашние – лучше отложить на другой день. Вечер посвятите себе и процедурам уходу.

Скорпион –​​​​​​​ Верховная Жрица

Карты Таро предсказывают Скорпионам 15 мая небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Стрелец – Воздержание

Стрельцы, у вас 15 мая будет замечательное настроение и много энергии. Воспользуйтесь этим: так в рабочих вопросах сможете достичь успеха, а в романтических – и подавно.

Козерог –​​​​​​​ Семерка Жезлов

15 мая Козерогам нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Водолей –​​​​​​​ Паж Кубков

Водолеи, прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 15 мая.

Рыбы –​​​​​​​ Мир

Рыбам 15 мая не принесет никаких ярких впечатлений. Вас ждет обычная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.