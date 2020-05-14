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Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

23т
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Гороскоп на 15 мая 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Девы и Весы. А вот Скорпионы в этот день могут столкнуться с неприятностями на работе.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на пятницу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Фото: thriveglobal.com

Овен – Дама Денариев

Овны, 15 мая на вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как хороший урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь с близкими.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Телец –​​​​​​​ Солнце

Забудьте обо всем, что беспокоило вас в последнее время. Потому что начиная с 15 мая ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Близнецы –​​​​​​​ Правосудие

Карты Таро советуют Близнецам 15 мая не терять самоконтроль. Перед принятием важных решений дайте себе минуту на размышления и трезво оцените ситуацию. Таким образом вы существенно уменьшите шансы на ошибку.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рак –​​​​​​​ Башня

Раки, 15 мая – благоприятное время, чтобы заняться заботой о себе и своем теле. Здоровый сон, полноценное питание, побольше воды и прогулок на свежем воздухе способны зарядить вас энергией на долгое время.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Лев – Рыцарь Мечей

15 мая Львам стоит остерегаться необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-то интересное – сначала подумайте, стоит ли вещь таких финансовых затрат.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Дева –​​​​​​​ Влюбленные

15 мая личная жизнь Дев полностью изменится. Одинокие представители этого знака познакомятся с интересным человеком, а вот те, кто в паре, смогут избавиться от токсичных отношений.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Весы – Колесо Фортуны

Весы, сейчас хороший период для решения финансовых вопросов, а домашние – лучше отложить на другой день. Вечер посвятите себе и процедурам уходу.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Скорпион –​​​​​​​ Верховная Жрица

Карты Таро предсказывают Скорпионам 15 мая небольшие осложнения в отношениях с начальством. Но, если вы поведете себя достойно и корректно, то конфликт быстро уладится.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Стрелец – Воздержание

Стрельцы, у вас 15 мая будет замечательное настроение и много энергии. Воспользуйтесь этим: так в рабочих вопросах сможете достичь успеха, а в романтических – и подавно.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Козерог –​​​​​​​ Семерка Жезлов

15 мая Козерогам нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Водолей –​​​​​​​ Паж Кубков

Водолеи, прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 15 мая.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

Рыбы –​​​​​​​ Мир

Рыбам 15 мая не принесет никаких ярких впечатлений. Вас ждет обычная работа и домашние хлопоты в этот день. Что ж, иногда и такое нужно.

Гороскоп на 15 мая по картам Таро: кого ждет неожиданная прибыль

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Автор
Кристина Долматова
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Таро гороскоп 2020
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