Гороскоп на 15 июня для всех знаков Зодиака по картам Таро: как провести день

Гороскоп на завтра, 15 июня 2019 года по картам Таро предсказывает моральное облегчение и эмоциональную перезагрузку для всех знаков Зодиака. Овнам и Стрельцам надо уделить время близким, а Тельцам и Скорпионам как следует отдохнуть.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского иллюстратора Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Пятерка Жезлов

Овны 15 июня должны будут вернуть то, что давно взяли у другого человека. Материальные блага – это, конечно, хорошо, но чужое никогда не станет вашим. И счастья уж точно не принесет. Постарайтесь больше сосредоточиться на эмоциях, гороскоп говорит, что сегодня – благоприятный для этого день.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на завтра советует Тельцам немного расслабиться. Вы слишком много сил бросили на выполнение задания, которое, возможно, и не требовало этого от вас. Теперь баланс нужно восстановить, так как энергия вам еще пригодится. Впереди столько всего интересного и увлекательного, что лучше быть в полной боевой готовности.

БЛИЗНЕЦЫ – Тройка Кубков

В этот день будьте осторожны на солнце. Гороскоп на субботу говорит о том, что велика вероятность обострения хронических болезней, посему будьте внимательнее. Лучше всего день 15 июня провести за работой, а вечер – за просмотром любимых фильмов в приятной компании. И помните: если вам кажется, что все плохо и у вас вскоре будет депрессия, вам просто кажется!

РАК – Верховная Жрица

Ракам следует меньше накручивать себя и переживать по пустякам, тем более, гороскоп на сегодня пророчит вам не только светлый и приятный день, но и вообще наступление счастливого периода времени. Жизнь налаживается, впереди большие перемены. Неизвестно, чего они коснуться, одно известно точно, они – к лучшему.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на сегодня для Львов говорит о то, что пришла поря поднять старые связи. Друзья и знакомые, с которыми вы давно не общались, ищут с вами контакт, но никак не могут добиться взаимности. Попробуйте пойти им навстречу, они в дальнейшем могут сыграть важную роль для вас.

ДЕВА – Тройка Жезлов

Девы в настоящее время достигли пика собственного величия и полностью гармонично чувствуют себя в этом состоянии. Это не значит что пора остановится навсегда, но передохнуть – принципиально необходимо. Гороскоп по картам Таро на субботу советует обдумать свое прошлое, а также можно пофантазировать о грядущем будущем.

ВЕСЫ – Двойка Мечей

Весы столкнулись с эмоциональным кризисом, с которым нужно срочно бороться. Лучшее средство ля этого – уединение за любимым занятием. Не стоит посещать шумные вечеринки, они будут вас только раздражать и выводить из себя. Вам нужно спокойствие, это поможет перезарядиться.

СКОРПИОН – Солнце

Гороскоп на завтра советует Скорпионам отдохнуть на природе, так вы сможете немного отвлечься от серых обыденных забот. Соберите друзей, повеселитесь как следует и не жалейте сил. Приятная усталость пойдет вам на пользу. Тем более, что лучший отдых – смена деятельности.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Стрельцы могут нарваться на крупные неприятности из-за того, что не всегда контролируют свои слова. Гороскоп на субботу советует вам максимально контролировать то, что говорите и делаете. Будьте осторожны и не провоцируйте никаких ссор - просто слушайте и слышьте других. Иначе наживете крупных врагов.

КОЗЕРОГ – Восьмерка Жезлов

Гороскоп для Козерогов на завтра говорит о том, что в вашу жизнь ворвется новая волна эмоций. Вероятно, вам нужно поменять свое отношение к близким. Поверьте, они оценят ваши старания и отплатят сторицей. Главное, будьте максимально терпеливыми.

ВОДОЛЕЙ – Суд

Водолеи 15 июня смогут наконец-то начать делать то, что им нравится, но ранее обстоятельства запрещали это делать. Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, короче говоря произойдет что-то такое, что даст старт новому витку вашей жизни. Кроме того, сегодня вы сможете простить тех, на кого держали обиду.

РЫБЫ – Звезда

Рыбам гороскоп пророчит упадок сил. Наверное вам стоит прекратить делать то, что вам не по душе. Это может быть пустая трата времени, что потом не очень благоприятно отразиться на вашей дальнейшей производительности. Не истощайте себя.

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