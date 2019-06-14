Гороскоп на 15 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 15 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Некоторым знакам Зодиака пора планировать свой бюджет, для других же наступает отличное время инвестировать. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Pexels.com

Овен

15 июня – ваш день. Звезды обещают вам удачу в личной жизни. Если до сих пор без пары – отправляйтесь в клуб, ресторан, людную улицу или в библиотеку. 15 июня обязательно повезет.

Телец

Если вам больше 40 – этот день лучше провести на природе. Людям, которые родились до 1979-го, 15 июня стоит провести в окружении родных и любимых. Позвоните родителям, детям и родственникам, сходите на пикник. А вот тем, кто появился на свет до 1979-го, лучше провести этот день в мыслях о своем будущем.

Близнецы

Работа, работа и еще раз работа. Все старания будут вознаграждены. Также думайте о своем здоровье – меньше времени проводите под солнцем. Если есть долги – погасите.

Рак

15 июня – время спланировать свои будущие инвестиции. Все риски стоит минимизировать. Откройте депозитный счет, даже если всего на несколько тысяч, купите несколько разных валют, даже если купюрами небольшого номинала.

Лев

Если вы не довольны своей работой – 15 июня лучшее время для приятия важных и кардинальных решений. Ищите новые возможности, меняйте специализацию и не бойтесь увольняться.

Дева

Пришло время крупных покупок. Не скупитесь – новый телевизор, энергоэффективный холодильник, зимняя одежда по скидкам. Это лучший день для важных покупок.

Весы

Для весов 15 июня – благоприятное время для рисковых инвестиций. Биткоин, валютные опционы – ваш шанс Но помните, что звезды могут очень быстро развернутся к вам колющей стороной, будьте осторожны.

Скорпион

Если у вас есть секреты, которые до сих пор не дают вам спокойствия, 15 июня храните тайну, как никогда. Будьте осторожны, любую информацию могут использовать против вас.

Стрелец

Пора планировать свой бюджет. Излишнее расходы могут стать сокрушительном ударом по семейному бюджету. Откладывайте как минимум 10%, а 15 июня лучше вообще отказаться от любых трат.

Козерог

Если вы еще не взяли отпуск, то 15 июня – лучшее время для его планирования. Мечтайте, все реализуется.

Водолей

Ваши друзья нуждаются в поддержке. Этот день – лучшее время для долгожданных встреч и спонтанных прогулок.

Рыбы

Пора учится и совершенствоваться. Новые знания позволят вам сделать огромный шаг на пути к будущему карьерному росту. А 15 июня – время, чтобы найти инструменты для воплощения этих возможностей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!