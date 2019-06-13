Гороскоп на 14 июня 2019: кого ждут неприятности

Гороскоп на 14 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Нескольким знакам Зодиака придется завтра серьезно потрудиться, если они хотят спокойных выходных. А кое-кому предстоит столкнуться с противодействием на пути к своей цели. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

Гороскоп на пятницу говорит, что 14 июня Овнов ждет насыщенный событиями день. Он будет полон разными эмоциями: от негативных до позитивных. Звезды рекомендуют Овнам правильно расставить приоритеты на день и тогда у вас все получится.

Телец

14 июня Тельцов ждет масса эмоций, которые зачастую не характерны для вашего ритма жизни. Первая половина дня получится непростой, полной стресса и переживаний. Вечер же ожидается весьма приятным: встреча с другом или же ужин в кругу семьи.

Близнецы

Близнецы всю неделю были по уши загружены работой и забыли, что можно просто кайфовать от жизни. Кажется, завтра именно тот день, когда вы сможете оторваться на всю катушку.

Рак

Вероятно, 14 июня, Ракам предстоит немало помотаться по делам, которые нужно разгрести перед длинными выходными. Звезды предупреждают об опасности стрессов и рекомендуют не забывать о своем здоровье. Кажется, в последнее время оно шалит.

Лев

Гороскоп на завтра говорит, что Львы могут попасть под шквал критики со стороны ближайшего окружения. Возможно, вы поспешили дать необдуманное обещание, что грозит вам неприятностями 14 июня.

Дева

Гороскоп не обещает Девам легкое и простое 14 июня, но зато пятница обещает быть очень продуктивной и богатой событиями. Чего будет больше - хорошего или плохого? Зависит от вашей собранности.

Весы

В пятницу, 14 июня, не бойтесь открыто заявлять о своих желаниях и намерениях - молчание редко доводит до добра. А гороскоп на пятницу предупреждает о том, что завтра вы должны быть максимально решительны.

Скорпион

Представители знака Скорпион в последнее время часто сталкиваются с эмоциональными перепадами. Успокойтесь и не волнуйтесь зря - это не поможет на пути к продвижению к намеченной цели. У вас началась светлая полоса, которая будет длиться очень-очень долго.

Стрелец

Гороскоп на пятницу советует представителям этого знака Зодиака высказать в лицо все, что наболело тем людям, на которых вы давно затаили обиду. И, в то же время, обратите внимание, что далеко не все настроены против вас - цените это.

Козерог

Звезды предрекают Козерогам благоприятный день для продвижения по карьерной лестнице. Даже если вам придется столкнуться с какими-то трудностями - не опускайте рук, поскольку вы на верном пути.

Водолей

Гороскоп для Водолеев предрекает им важную встречу, на которой произойдет судьбоносное знакомство. Постарайтесь сегодня не отворачиваться от людей - кто-то из них станет для вас в скором времени настоящей опорой и советником.

Рыбы

Привычный жизненный ритм Рыб сегодня даст сбой: вместо обыденного спокойствия и монотонности пятница будет отличаться яркими, а порой даже шокирующими событиями.

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