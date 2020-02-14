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Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

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Гороскоп на 15 февраля 2020 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака насыщенный день.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп по раскладу Таро.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности
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ОВЕН - Восьмерка жезлов

Восьмерка Посохов - карта большой силы. Вам предстоит окунуться в дела с головой и почувствовать усталость в этот день. Но, подобно птицам на этой карте, вам удастся взлететь вверх к собственному успеху.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

ТЕЛЕЦ - Тройка кубков

Будьте благодарны Вселенной за предоставленный шанс. Не бойтесь ничего и смело двигайтесь вперед. Вам предстоит побороться за свое будущее благополучие. Не надейтесь на чужую помощь и не просите ее.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

БЛИЗНЕЦЫ - Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. Вас ждет несомненный успех, если вы будете делать все правильно.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

РАК - Повешенный

Повешенный не предвещает вам позитивного исхода этого дня. Лучше отложите все дела и важные встречи на другой день. Работу также следует закончить максимально быстро, поскольку в конце дня все может начать валиться из рук.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

ЛЕВ - Рыцарь жезлов

Пришло время отпустить ситуацию и сложить оружие. Вы деретесь с ветряными мельницами и вам необходимо прекратить это делать. Дайте себе возможность отдохнуть и перестаньте пытаться все контролировать.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

ДЕВА - Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. Два похожих, но в тоже время разных зверя символизируют ваше внутреннее состояние: вам хочется помогать и заботится и в тоже время - стать одиночкой и не видеть людей. Решите для себя, что именно вам надо и тогда у вас все наладится.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

ВЕСЫ - Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

СКОРПИОН - Семерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

СТРЕЛЕЦ - Четверка мечей

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо на карте говорит о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

КОЗЕРОГ - Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

ВОДОЛЕЙ - Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

РЫБЫ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.

Гороскоп на 15 февраля 2020 по картам Таро: кого ждут неприятности

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Автор
Мария Дидык
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