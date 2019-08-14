Гороскоп на 15 августа 2019 года: кому повезет в этот день

Гороскоп на 15 августа 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Четверг для многих знаков Зодиака станет насыщенным днем. Овнам и Ракам следует отдохнуть, а вот Ракам и Львам наоборот, усердно потрудится. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

Овен

Звезды советуют Овнам 15 августа отдохнуть от работы и забыть о всех проблемах. Будьте вежливы и осторожны в этот день. Не пытайтесь никого обмануть и проведите вечер со своей семьей.

Телец

15 августа Тельцам гороскоп рекомендует Вам совершить неспешную прогулку или просто провести весь день дома. Остерегайтесь новых знакомств в этот день, так как они могут принести вам большие неприятности.

Близнецы

Гороскоп на 15 августа для Близнецов рекомендует им отложить все важные дела на другой день. Четверг не лучшее время для решения важных задач. Лучше провести этот день в одиночестве

Рак

Ракам 15 августа необходимо подумать о своем здоровье, решить все накопившиеся задачи и отдохнуть. Этот день вас станет очень продуктивным, несмотря на то, что эта неделя была сложной.

Лев

Судьба подготовила для Львов много сюрпризов. Как хороших, так и плохих. Будьте бдительны - ваши недоброжелатели 15 августа очень активны. Не верьте словам, обращайте внимание на поступки.

Дева

15 августа Дев ждет неожиданная встреча, которая может стать судьбоносной Поэтому стоит выглядеть хорошо и опрятно. Стрельцам сегодня не стоит принимать деловые предложения, так как они не принесут хороший результат.

Весы

Гороскоп на 15 августа для Весов приготовил множество приключений в этот день. Постарайтесь не растратить энергию на лишние хлопоты и не дайте никому манипулировать вами.

Скорпион

15 августа Скорпионам стоит просто отпустить ситуацию. В этот понедельник вы не в состоянии решать важные дела и принимать решения. Лучше отложите их на потом.

Стрелец

Гороскоп на 15 августа для Стрельцов говорит о том, что этот день принесет им плохие новости. У вас худший день недели. Но не стоит отчаиваться: просто расслабьтесь и не принимайте все близко к сердцу.

Козерог

Козерогам гороскоп на 15 августа рекомендует не пытаться всеми руководить, если вы не на работе. Ваши просьбы, которые звучат как "приказы", обижают близких вам людей. Не ругайтесь ни с кем.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 15 августа советует этому знаку решить все сложные задачи и сделать выбор, который делает совсем не хочется. Это благоприятный день для новых начинаний или смены имиджа.

Рыбы

15 августа Рыб ожидает легкий день. Сначала вам следует хорошо поработать. Вечером стоит расслабиться и получить удовольствие от заслуженного отдыха.

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