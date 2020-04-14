Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Гороскоп на 15 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Скорпионам в этот день стоит поберечь свое здоровье.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Фото: wupdhd.org

Овен – Правосудие

Овнам стоит 15 апреля ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Телец – Колесо Фортуны

Тельцы, ваши мечты будут сбываться 15 апреля и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.

Близнецы – Дама Денариев

15 апреля Близнецам захочется каких-то кардинальных изменений. Карты Таро советуют начать перевоплощение с генеральной уборки. Очистите свое помещение от ненужных вещей. После этого можете приступать к внутренней очистке.

Рак – Влюбленные

Гадание на Картах Таро говорит, что Ракам 15 апреля следует большую часть времени провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Лев – Четверка Жезлов

Львам 15 апреля придется принимать серьезные решения и достаточно непростые. От их выбора зависит материальное положение, поэтому стоит хорошо подумать.

Дева – Башня

Девы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Весы – Звезда

15 апреля Весовждет легкий, позитивный день. За что бы они ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Скорпион – Рыцарь Мечей

Скорпионам 15 апреля нужно быть осторожными со своим здоровьем. Сейчас организм очень ослаблен, а иммунитет нуждается в укреплении. Уделите вечер реабилитации, отдыху, выпейте чаю с имбирем и медом.

Стрелец – Паж Кубков

Стрельцов 15 апреля ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Козерог – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что Козерогов ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранять мир в семье.

Водолей – Отшельник

Период карантина может совсем вас выбить из колеи. Вы захотите целый день провести в постели и никуда не вставать. Помочь побороть депрессию поможет разговор с друзьями или родителями.

Рыбы – Двойка Денариев

Рыбам 15 апреля стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.