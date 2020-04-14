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Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

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Гороскоп на 15 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Тельцы и Девы. А вот Скорпионам в этот день стоит поберечь свое здоровье.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на среду для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Фото: wupdhd.org

Овен Правосудие

Овнам стоит 15 апреля ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Телец Колесо Фортуны

Тельцы, ваши мечты будут сбываться 15 апреля и все пойдет по плану. В профессиональной и финансовой сфере вас ждет полная безопасность. Вы получите возможность развеять ваши сомнения.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Близнецы – Дама Денариев

15 апреля Близнецам захочется каких-то кардинальных изменений. Карты Таро советуют начать перевоплощение с генеральной уборки. Очистите свое помещение от ненужных вещей. После этого можете приступать к внутренней очистке.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Рак – Влюбленные

Гадание на Картах Таро говорит, что Ракам 15 апреля следует большую часть времени провести с любимым человеком, это благотворно повлияет на них обоих. Все остальное вполне может подождать.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Лев – Четверка Жезлов

Львам 15 апреля придется принимать серьезные решения и достаточно непростые. От их выбора зависит материальное положение, поэтому стоит хорошо подумать.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Дева – Башня

Девы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Весы – Звезда

15 апреля Весовждет легкий, позитивный день. За что бы они ни взялись, удача и сообразительность помогут выполнить задание идеально.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Скорпион Рыцарь Мечей

Скорпионам 15 апреля нужно быть осторожными со своим здоровьем. Сейчас организм очень ослаблен, а иммунитет нуждается в укреплении. Уделите вечер реабилитации, отдыху, выпейте чаю с имбирем и медом.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Стрелец – Паж Кубков

Стрельцов 15 апреля ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Козерог – Верховная Жрица

Карты Таро говорят, что Козерогов ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранять мир в семье.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Водолей – Отшельник

Период карантина может совсем вас выбить из колеи. Вы захотите целый день провести в постели и никуда не вставать. Помочь побороть депрессию поможет разговор с друзьями или родителями.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

Рыбы – Двойка Денариев

Рыбам 15 апреля стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.

Гороскоп на 15 апреля по картам Таро: кому стоит поберечь свое здоровье

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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