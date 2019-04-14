Гороскоп на 15 апреля 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В этот понедельник многие знаки Зодиака смогут получить ответы на важные вопросы, которые тревожат их уже долгое время. В целом же гороскоп на сегодня обещает всем довольно легкий продуктивный день. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога на 15 апреля.

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ОВЕН

В первый рабочий день недели будьте крайне внимательны при подписании каких-либо документов. Не рассчитывайте сегодня на помощь со стороны, она может наоборот сыграть против вас. Надейтесь только на свои силы и не пытайтесь увильнуть от работы.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды рекомендуют провести сегодняшний день (возможно, вечер) в полном уединении, посвятив свободное время обдумыванию дальнейших планов. Грамотные шаги и действия помогут реализовать самые важные намерения.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов наступил не самый легкий период - сегодня вы можете ощущать тревогу за своих близких, родных. Они действительно будут нуждаться сегодня в вашей помощи и поддержке. Будьте максимально мягкими в общении, и, возможно, тогда вы сможете вывести любые отношения на новый уровень.

РАК

Звезды предупреждают Раков об опасностях, которые могут нависнуть над ними в этот день. Сегодня стоит избегать мест с большим скоплением людей, а также лучше отказаться от дальних поездок за рулем. Помимо этого, не идите сознательно на конфликты, они ничем хорошим не закончатся.

ЛЕВ

Представители этого знака имеют все шансы получить сегодня массу новых эмоций и ощущений, которых они ранее не испытывали. Гороскоп на этот понедельник напоминает о возможности воспользоваться связями для решения трудных проблем и задач.

ДЕВА

Девам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу и попытаться разобраться со всеми сигналами, которые приходят от сознания. Вы запутались и не можете выбраться из лабиринта собственных тревог и страхов, попробуйте прислушаться к независимому мнению со стороны.

ВЕСЫ

Весам стоит сегодня отнестись к людям внимательнее. Возможно, они могут как-то повлиять на вашу дальнейшую судьбу. Не грубите окружающим, их обида может сыграть вам совершенно не на руку. Звезды настоятельно рекомендуют не менее серьезно отнестись к исполнению поставленных задач.

СКОРПИОН

Скорпионы могут сегодня совершить ошибку, которую исправить будет уже не так легко. Звезды рекомендуют не принимать в этот день решений сгоряча. Вам обязательно попытаются "вставить палки в колеса".

СТРЕЛЕЦ

Если сегодня вы удумали провернуть ловкую операцию с финансами - смело беритесь за дело. Гороскоп на сегодня обещает вам удачный день для решения денежных вопросов, возврата долгов, возможно, даже, получения случайной прибыли, на которую вы ранее даже не рассчитывали.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов начинается весьма спокойный период. Наступает стабильный период на работе, в семейных отношениях все также будет просто плыть по течению. Постарайтесь поддаться тому ритму, к которому подталкивают вас звезды и не принимать никаких важных решений.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев ждет сегодня непростой, но плодотворный понедельник. Прежде всего, сложности могут ждать на работе - возможно, ваше начальство будет слишком придирчивым к вам. Более того, иногда отношение окружающих будет казаться совершенно несправедливым. Постарайтесь не впадать в отчаяние. Не ведитесь на провокации.

РЫБЫ

Рыбам пора задуматься о том, какие дела они позабыли завершить на прошлой неделе. Гороскоп на понедельник обещает, что вскоре вас ожидает длительная поездка, которая может повлиять на дальнейшую жизнь.

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