Гороскоп на 14 января: какие проблемы грозят Львам, Ракам, Девам и другим знакам Зодиака в Старый Новый год

Гороскоп на 14 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник, когда украинцы отмечают Старый Новый год, для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: Pexels

Овен

Для многих Овнов этот день станет важным жизненным водоразделом. Кроме того, вас весь день будет тянуть в сторону шумных гулянок и тусовок. Не сопротивляйтесь, поддайтесь порыву.

Телец

Тельцам 14 января будет везти в мелочах, но лучше не беритесь за решение суперглобальных задач. Здесь есть высокий риск неудачи. Кроме того, вас ждет очень интересное событие во второй половине дня. Не удивляйтесь, если сможете.

Близнецы

А вот Близнецам во вторник может прийтись достаточно сложно. Неожиданные сложности будут стоять у вас на пути. Сможете ли их преодолеть? Посмотрим.

Рак

На Раков могут свалиться приятные новости, связанные с близкими людьми. Возможно кто-то из них получит новую работу или же добьется каких-то невероятных высот.

Лев

У Львов этот вторник пройдет под знаком успехов в бизнесе. У вас будет много встреч, возможна деловая поездка. Прогноз очень благоприятный.

Дева

Потребуется немало сил и энергии для осуществления всего задуманного. Будьте внимательны к потребностям своего организма.

Весы

День отлично подходит для того, чтобы уделить внимание важному для вас человеку, порадовать близких приятными сюрпризами.

Скорпион

Благоприятный день в деловом отношении. Возможно успешное завершение давних проектов и стремительное развитие новых.

Стрелец

Гороскоп обещает, что возникнет много благоприятных шансов, которыми нужно суметь воспользоваться.

Козерог

У Козерогов вторник должен получиться очень ровным и спокойным. Как раз самое время закончить ранее начатые дела, поскольку звезды улыбаются вам 14 января.

Водолей

У Водолеев будет очень активный день, наполненный встречами, делами, и различными событиями. Вы сможете очень многое.

Рыбы

У Рыб наступает благоприятный день для совершения небольших покупок. Впрочем, от крупных сделок лучше воздержаться, поскольку прогноз не очень хороший.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!