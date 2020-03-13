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Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов, Львов и Весы

2.2т
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Гороскоп на 14 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Весы и Львы. А вот Овнам в этот день карты советуют обходить острые углы в личных отношениях.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

freepik.com

Овен – Паж жезлов

Суббота 14 марта для Овнов – идеальный день, чтобы произвести хорошее впечатление или разрешить ситуацию на свою пользу. Правда, что касается личных отношений, то не стоит начинать серьезные разговоры – может обернуться ссорой.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Телец – Четверка жезлов

Тельцы, пришло время действовать! Если вы долго откладывали важное дело или не могли принять решение, карты Таро говорят, что 14 марта стоит наконец-то отбросить все сомнения.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Близнецы – Шестерка кубков

Близнецов 14 марта ждут приятные сюрпризы в сфере финансов: возможно, отдадут старые долги или получите неожиданную прибыль. Кроме того, в субботу Близнецы – настоящий магнит для противоположного пола.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Рак – Король кубков

Карты советуют посвятить этот день домашним делам. Старайтесь не нервничать по пустякам и не принимать слова близко к сердцу – это пойдет вам только на пользу.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Лев – Император

Львам в субботу нужно отложить привычные дела и устроить себе настоящий выходной. Не пытайтесь доказать что-то окружающим – возможны ссоры. Карты рекомендуют проявить в этот день дипломатичность. А вечером вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Дева – Туз жезлов

Утро 14 марта будет сложным у Дев, вам будет казаться, что весь мир настроен против вас. Не переживайте! К обеду все нормализуется, а вечером вы и вовсе почувствуете прилив сил. Также карты обещают вам небольшой, но очень приятный подарок.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Весы – Луна

Карты рекомендуют 14 марта обращать внимание на мелочи, а также не раздражаться по пустякам. В отношениях с близкими могут случиться перемены, однако, какими они будут – зависит только от вас.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Скорпион – Десятка жезлов

14 марта – идеальный день для того, чтобы остановится и определиться со своими целями и желаниями. Задумайтесь, вы идете сейчас в том направлении, о котором мечтали? Также карты советуют разорвать ненужные отношения.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Стрелец – Рыцарь кубков

Хороший день для того, чтобы завести приятные знакомства и полезные связи. Правда, во второй половине дня могут быть значительные расходы.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Козерог – Туз денариев

Для Козерогов 14 марта правильным решением будет отправиться на шоппинг – есть шанс совершить выгодную покупку. Карты также рекомендуют уделить внимание романтической сфере.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Водолей – Двойка мечей

Карты советуют Водолеям обратить внимание на свое здоровье. Возможно, из-за перенапряжения в последние дни вы можете ощутить недомагание. Подходящий день, чтобы насладиться теплой домашней атмосферой.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

Рыбы – Дворец пентаклей

14 марта Рыбы испытают творческое вдохновение – самое время заняться тем, о чем давно мечтали. Однако сохраняйте трезвую голову и не витайте в облаках – суббота потребует от вас быстрой реакции на действия окружающих.

Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов и Львов

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Автор
Анна Михно
Тема
Астрологический прогноз
Теги
гадание Таро гороскоп 2020
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