Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов, Львов и Весы

Гороскоп на 14 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Весы и Львы. А вот Овнам в этот день карты советуют обходить острые углы в личных отношениях.
OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.
freepik.com
Овен – Паж жезлов
Суббота 14 марта для Овнов – идеальный день, чтобы произвести хорошее впечатление или разрешить ситуацию на свою пользу. Правда, что касается личных отношений, то не стоит начинать серьезные разговоры – может обернуться ссорой.
Телец – Четверка жезлов
Тельцы, пришло время действовать! Если вы долго откладывали важное дело или не могли принять решение, карты Таро говорят, что 14 марта стоит наконец-то отбросить все сомнения.
Близнецы – Шестерка кубков
Близнецов 14 марта ждут приятные сюрпризы в сфере финансов: возможно, отдадут старые долги или получите неожиданную прибыль. Кроме того, в субботу Близнецы – настоящий магнит для противоположного пола.
Рак – Король кубков
Карты советуют посвятить этот день домашним делам. Старайтесь не нервничать по пустякам и не принимать слова близко к сердцу – это пойдет вам только на пользу.
Лев – Император
Львам в субботу нужно отложить привычные дела и устроить себе настоящий выходной. Не пытайтесь доказать что-то окружающим – возможны ссоры. Карты рекомендуют проявить в этот день дипломатичность. А вечером вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.
Дева – Туз жезлов
Утро 14 марта будет сложным у Дев, вам будет казаться, что весь мир настроен против вас. Не переживайте! К обеду все нормализуется, а вечером вы и вовсе почувствуете прилив сил. Также карты обещают вам небольшой, но очень приятный подарок.
Весы – Луна
Карты рекомендуют 14 марта обращать внимание на мелочи, а также не раздражаться по пустякам. В отношениях с близкими могут случиться перемены, однако, какими они будут – зависит только от вас.
Скорпион – Десятка жезлов
14 марта – идеальный день для того, чтобы остановится и определиться со своими целями и желаниями. Задумайтесь, вы идете сейчас в том направлении, о котором мечтали? Также карты советуют разорвать ненужные отношения.
Стрелец – Рыцарь кубков
Хороший день для того, чтобы завести приятные знакомства и полезные связи. Правда, во второй половине дня могут быть значительные расходы.
Козерог – Туз денариев
Для Козерогов 14 марта правильным решением будет отправиться на шоппинг – есть шанс совершить выгодную покупку. Карты также рекомендуют уделить внимание романтической сфере.
Водолей – Двойка мечей
Карты советуют Водолеям обратить внимание на свое здоровье. Возможно, из-за перенапряжения в последние дни вы можете ощутить недомагание. Подходящий день, чтобы насладиться теплой домашней атмосферой.
Рыбы – Дворец пентаклей
14 марта Рыбы испытают творческое вдохновение – самое время заняться тем, о чем давно мечтали. Однако сохраняйте трезвую голову и не витайте в облаках – суббота потребует от вас быстрой реакции на действия окружающих.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.