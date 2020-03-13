Гороскоп на 14 марта по картам Таро: что ждет Овнов, Львов и Весы

Гороскоп на 14 марта 2020 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Весы и Львы. А вот Овнам в этот день карты советуют обходить острые углы в личных отношениях.

OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на субботу для каждого знака Зодиака. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Паж жезлов

Суббота 14 марта для Овнов – идеальный день, чтобы произвести хорошее впечатление или разрешить ситуацию на свою пользу. Правда, что касается личных отношений, то не стоит начинать серьезные разговоры – может обернуться ссорой.

Телец – Четверка жезлов

Тельцы, пришло время действовать! Если вы долго откладывали важное дело или не могли принять решение, карты Таро говорят, что 14 марта стоит наконец-то отбросить все сомнения.

Близнецы – Шестерка кубков

Близнецов 14 марта ждут приятные сюрпризы в сфере финансов: возможно, отдадут старые долги или получите неожиданную прибыль. Кроме того, в субботу Близнецы – настоящий магнит для противоположного пола.

Рак – Король кубков

Карты советуют посвятить этот день домашним делам. Старайтесь не нервничать по пустякам и не принимать слова близко к сердцу – это пойдет вам только на пользу.

Лев – Император

Львам в субботу нужно отложить привычные дела и устроить себе настоящий выходной. Не пытайтесь доказать что-то окружающим – возможны ссоры. Карты рекомендуют проявить в этот день дипломатичность. А вечером вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Дева – Туз жезлов

Утро 14 марта будет сложным у Дев, вам будет казаться, что весь мир настроен против вас. Не переживайте! К обеду все нормализуется, а вечером вы и вовсе почувствуете прилив сил. Также карты обещают вам небольшой, но очень приятный подарок.

Весы – Луна

Карты рекомендуют 14 марта обращать внимание на мелочи, а также не раздражаться по пустякам. В отношениях с близкими могут случиться перемены, однако, какими они будут – зависит только от вас.

Скорпион – Десятка жезлов

14 марта – идеальный день для того, чтобы остановится и определиться со своими целями и желаниями. Задумайтесь, вы идете сейчас в том направлении, о котором мечтали? Также карты советуют разорвать ненужные отношения.

Стрелец – Рыцарь кубков

Хороший день для того, чтобы завести приятные знакомства и полезные связи. Правда, во второй половине дня могут быть значительные расходы.

Козерог – Туз денариев

Для Козерогов 14 марта правильным решением будет отправиться на шоппинг – есть шанс совершить выгодную покупку. Карты также рекомендуют уделить внимание романтической сфере.

Водолей – Двойка мечей

Карты советуют Водолеям обратить внимание на свое здоровье. Возможно, из-за перенапряжения в последние дни вы можете ощутить недомагание. Подходящий день, чтобы насладиться теплой домашней атмосферой.

Рыбы – Дворец пентаклей

14 марта Рыбы испытают творческое вдохновение – самое время заняться тем, о чем давно мечтали. Однако сохраняйте трезвую голову и не витайте в облаках – суббота потребует от вас быстрой реакции на действия окружающих.

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