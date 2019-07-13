Гороскоп на 14 июля 2019: кому не повезет

Гороскоп на 14 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: airvent.com.ua

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Овен

Овны, у вас появится возможность улучшить взаимоотношения с близким человеком. От вас будут ждать решительных действий. Поэтому звезды советуют не терять времени и сделать первый шаг.

Телец

Тельцы 14 июля будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Близнецы

14 июля у Близнецов может появится желание сбежать из города или переехать в другую страну.

Рак

Раки, вам следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать переменам.

Лев

Гороскоп на 14 июля советует Львам стараться избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения — старайтесь решать их сразу.

Дева

Девы, отложите ежедневные заботы и посвятите день отдыху. Найдите время для общения с людьми, которые вам приятны, прогулок, хорошего фильма или книги.

Весы

Весов 14 июля ждет на редкость спокойный день. Наслаждайтесь моментом и посвятите свободное время друзьям или любимому человеку.

Скорпион

Гороскоп на 14 июля рекомендует Скорпионам настроится на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Стрелец

Стрельцам 14 июля следует обратить внимание на свой внешний вид. Если вы останетесь довольны собой, то наверняка сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.

Козерог

14 июля Козерогам нужно определиться с кем и где они хотят жить. Решите все жилищные вопросы окончательно, не начинайте неделю с беспокойством на душе.

Водолей

Водолеи, чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Рыбы

Лень и невнимательность со стороны Рыб 14 июля могут свести на нет все старания. Поэтому постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.

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