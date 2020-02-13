Гороскоп на 14 февраля 2020 года: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Гороскоп на 14 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака.

Овнам и Львам следует посвятить день работе, а вот Девам провести День влюбленных расслаблено и наслаждаясь праздником. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Овнам следует посвятить день работе. Этот день будет удачным для заключения сделок, которые в будущем принесут вам деньги.

Телец

Пришло время что-то кардинально изменить в своей жизни. Так, вам предстоит сделать важный выбор, что бы позже пожать плоды своих трудов.

Близнецы

Задумайтесь о состоянии своего здоровья. То, что волнует вас в последнее время может иметь множество причин и вам предстоит их выяснить.

Рак

Раки, попрощайтесь с тем, что вам надоело. Не тащите за собой груз прошлого и не бойтесь двигаться вперед. Ничего не помешает вам добиться успеха.

Лев

Гороскоп на 14 февраля для Львов говорит о том, что этому знаку Зодиака следует поработать. Будьте внимательны к мелочам и не поддавайтесь на сомнительные авантюры.

Дева

Девы, День всех влюбленных вам следует провести отдыхая и наслаждаясь всеми прелестями этого праздника. Не думайте о делах и работе.

Весы

Гороскоп на 14 февраля для Весов говорит о том, что этому знаку Зодиака предстоит встреча, которая в будущем может перерасти в романтические отношения. Будьте настойчивы.

Скорпион

Скорпионы, в последнее время в вашей жизни произошло множество перемен. Не бойтесь этого и не спугните удачу.

Стрелец

Ваши самые страшные секреты в опасности. Вы доверили их не тому человеку и вам придется поработать над тем, чтобы никто больше не узнал то, что вы скрываете.

Козерог

Не будьте мишенью в этот день, станьте тем, кто стреляет. Пришло время совершать отчаянные шаги. У вас есть все шансы победить и справиться со всем.

Водолей

Не бойтесь перемен, которые в последнее время происходят в вашей жизни. Следует отнестись к ним с готовностью и принять все, что вам подарит судьба.

Рыбы

Гороскоп для рыб говорит этому знаку Зодиака о том, что ему следует стать ближе к своей семье. Также, возможно именно в этот день вы встретите человека, который в будущем станет вам близким другом.

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