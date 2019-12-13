Гороскоп на 14 декабря: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки зодиака

Гороскоп на 14 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака.

Кому светит напряженный день, полный бытовых забот, а кому можно будет побездельничать? OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

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Овен

Гороскоп на 14 декабря обещает Овнам много нового: возможно вас ждут интересные начинания или сюрпризы от неожиданных людей. Также звезды рекомендуют вам отдать все долги, если они у вас есть.

Телец

Тельцов 14 декабря ждет напряженный день. Вам предстоит решить множество бытовых вопросов. Впрочем, это радостные заботы, поскольку они служат знаком чего-то нового. Возможно вы переезжаете или начинаете ремонт? Тогда день вы выбрали очень удачный.

Близнецы

Близнецам же в эту субботу лучше взяться за работу, которую они долго откладывали. Старые долги могут навалиться на вас как снежный ком. Поэтому лучше не откладывайте все в долгий ящик.

Рак

В этот день будет везти Ракам, которые занимаются творческими вещами. Вас будет переполнять вдохновение и энергия, так что дерзайте и не дайте дню пропасть зря.

Лев

Львы, вы ужасно устали за эту неделю, поэтому лучше просто отдохните и наберитесь свежих сил и положительных эмоций. Один день ничего не решит, а мир вокруг вас не развалится.

Дева

Девам в субботу лучше отречься от земного, заняться йогой или какими-нибудь духовными практиками. Кажется, вашу карму изрядно подпортили недоброжелатели.

Весы

Весам предложат работу, от которой будет сложно отказаться. Впрочем, не спешите принимать решение сгоряча - последствия могут быть плачевными.

Скорпион

Скорпионам предстоит пережить день полный суеты, но тем не менее эти заботы вам в радость, поскольку являются преддверием чего-то нового и интересного.

Стрелец

Стрельцам следует быть особенно осторожными в финансовой сфере, поскольку существует высокая вероятность потерять все накопления.

Козерог

Совет для любви: если не хотите потерять замечательного человека, то прекратите его критиковать.

Водолей

Временную финансовую поддержку окажет человек, с которым вы внезапно столкнетесь на улице или метро.

Рыбы

У Рыб хорошо пройдут совещания, переговоры и массовые мероприятия. Вы будете на коне весь день.

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