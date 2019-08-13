Гороскоп на 14 августа 2019: кому не повезет

Гороскоп на 14 августа 2019 года для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Овнам 14 августа важно найти несколько минут, чтобы отключиться от повседневных дел и восстановить запас сил. Сделать это можно, как и вечером, так и утром — главное выделить себе достаточно пространства и времени.

Телец

14 августа Тельцов ждет легкий и приятный день, любая мелочь будет приносить радость. Но только в том случае, если вы забудете обо всех проблемах.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 14 августа выбирать окружение в котором им комфортно и которое не давит на них. Особенно это касается вечера. Не стоит выделять слишком много времени на разговоры с людьми, которые считают, что могут оценивать вас и давать советы, о которых вы не просите.

Рак

Ракам 14 августа может быть трудно настроиться на работу. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени.

Лев

Звезды советуют Львам 14 августа не отчаиваться и не драматизировать в случае, если их планы будут идти не так, как они себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет лучшим, чем вы ожидали.

Дева

Гороскоп на 14 августа обещает Девам день наполненный приятными встречами и новыми впечатлениями. Не исключены новые знакомства, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону.

Весы

Весы, смело беритесь за реализацию задуманного на 14 августа — удача на вашей стороне. Конечно, не забывайте о легкой осторожности, внимательности и не слишком серьезном отношении ко всему.

Скорпион

У Скорпионов 14 августа появиться возможность улучшить взаимоотношения с близким человеком. От вас будут ждать решительных действий, поэтому не теряйте времени и сделайте первый шаг

Стрелец

Стрельцы, настойчивость — это не то качество, которое стоит проявлять 14 августа. Будьте уверенными, но излишне не давите на людей и не прикладывайте слишком много усилий для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки — возможно оно того и не стоит.

Козерог

Звезды советуют Козерогам 14 августа создать максимальный комфорт, как дома, так и в душе. От этого будет зависеть ваше настроение, отношения с людьми и качество выполненной работы.

Водолей

Водолеи 14 августа должны постараться никому ничего не обещать, даже в шутку, поскольку сдержать слово будет очень не просто. Действуйте обдуманно и осторожно.

Рыбы

Рыбы, если вы уже давно планировали, но никак не могли начать взяться за активный образ жизни — сейчас самое время это сделать.

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