Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому грозят неудачи

Гороскоп на 14 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака готовит много сюрпризов. Тарологи озвучили прогноз, согласно которому некоторые знаки могут попасть в неприятности.

OBOZREVATEL предлагает читателю расклад "Карта дня", на основе которого составлен гороскоп на вторник для всех знаков Зодиака.

В раскладе использовалась колода "Универсальный Ключ" Девида Корси.

Рixabay

Овен – Умеренность

Овнам нужно немного "затянуть пояс". Рассудительность, отказ от излишеств и сознательное потребление – то, что вам сейчас будет полезно. Кроме того, эта карта указывает на исцеление, установление баланса, партнерство и творчество. Таро рекомендуют сегодня найти этот стержень, эту золотую середину – она сделает вас более устойчивым.

Телец – Паж Мечей

Гороскоп на завтра говорит, что вам придется столкнуться с критикой. Вас будут недооценивать, а ваши инициативы отвергать. Но, несмотря на то, что вам наверняка неприятно слышать все это, постарайтесь дистанцироваться от собственных амбиций и найти рациональное зерно в том, что вам говорят. Оно действительно есть.

Близнецы – Пятерка Мечей

Вам предстоит битва. Может показаться, что все худшие человеческие качества вдруг проявились в людях, окружающих вас. Вы просто не сможете молчать, когда станете свидетелем подлости, лицемерия, зависти, злобы, клеветы. Возможно, вы проиграете, но если выберете сторону света, подобные ситуации могут больше не повториться.

Рак – Десятка Денариев

Ракам повезло – у вас есть все, что нужно для тела и для души, вы можете наслаждаться тем, что имеете. Постарайтесь успеть сделать как можно больше – все, сделанное в этот день, принесет и прибыль, и радость. Карта также указывает на успешное решение семейных проблем, путешествие или брак по расчету.

Лев – Шестерка Мечей

Перед Львами замаячат новые перспективы, и вы должны будете решить, стоит ли рисковать. У вас есть стремление начать новый этап в жизни, но останавливает неуверенность в собственных силах и неприятное ощущение, что вы остались одни. Гороскоп на завтра уверяет: сил у вас достаточно – как и единомышленников. Смело принимайте правильное решение.

Дева – Луна

Страхи и переживания, которые долгое время таились в глубине души, сегодня могут выйти на передний план. Этот день пройдет под знаком иллюзии и погружения в себя. Карта указывает на ваше стремление замкнуться, дистанцироваться от общества, а также на отсутствие четких целей в жизни. Вы стоите на пороге чего-то важного, но боитесь сделать шаг. Не бойтесь.

Весы – Паж Денариев

Этот день пройдет для вас под знаком практичности. Вы будете выбирать лишь проверенные проекты и заниматься исключительно серьезными делами. Сегодня вас никто не в состоянии обмануть. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы принять важные финансовые решения, а также провести некий "аудит". Эмоции тоже имеют право на существование.

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионам выпала замечательная карта! Сегодня сама судьба на вашей стороне. Что бы вы ни делали в этот день, все будет удаваться. Постарайтесь успеть все, что запланировано. Но есть у карты и особый эзотерический смысл: вы можете выбирать – либо вращаться в этом колесе, испытывая взлеты и падения, либо оказаться внутри, где царят устойчивость и уравновешенность.

Стрелец – Десятка Мечей

Будьте осторожны. Вам может грозить опасность, так что меры предосторожности будут как никогда кстати – и на дороге, и в общении с начальством. Не исключено, что вам придется подводить итог. Решительно подведите черту и покончите с этим. Гороскоп на вторник рекомендует не поддаваться разрушительным желаниям.

Козерог – Башня

Это карта быстрых перемен. К сожалению, перемен негативных. Но речь идет о необходимых жертвах, принеся которые, вы заслужите выход на новую ступень. Важно принять это испытание, позволить судьбе сделать свое дело – в таком случае вы заслужите такие же быстрые перемены к лучшему.

Водолей – Звезда

Эта карта указывает на начало выхода из непростого периода. В последнее время в вашей жизни царила "ночь". Сейчас она особенно темна. Но рассвет уже на пороге. Подождите еще немного – за все, что вы пережили, вас ждет щедрое вознаграждение судьбы.

Рыбы – Отшельник

Сегодня вы посвятите день познанию себя. Активная деятельность отойдет на второй план, и вы снова вспомните о давней мечте, которая долгое время вдохновляла вас. Вы захотите понять, насколько вы далеки от цели, что мешает ее достижению, а что могло бы приблизить ее. Таро рекомендуют не спешить – такие занятия не терпят суеты.

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