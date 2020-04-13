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Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака по картам Таро: кому грозят неудачи

1.5т
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Гороскоп на 14 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака готовит много сюрпризов. Тарологи озвучили прогноз, согласно которому некоторые знаки могут попасть в неприятности.

OBOZREVATEL предлагает читателю расклад "Карта дня", на основе которого составлен гороскоп на вторник для всех знаков Зодиака.

В раскладе использовалась колода "Универсальный Ключ" Девида Корси.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Рixabay

Овен – Умеренность

Овнам нужно немного "затянуть пояс". Рассудительность, отказ от излишеств и сознательное потребление – то, что вам сейчас будет полезно. Кроме того, эта карта указывает на исцеление, установление баланса, партнерство и творчество. Таро рекомендуют сегодня найти этот стержень, эту золотую середину – она сделает вас более устойчивым.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Телец – Паж Мечей

Гороскоп на завтра говорит, что вам придется столкнуться с критикой. Вас будут недооценивать, а ваши инициативы отвергать. Но, несмотря на то, что вам наверняка неприятно слышать все это, постарайтесь дистанцироваться от собственных амбиций и найти рациональное зерно в том, что вам говорят. Оно действительно есть.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Близнецы – Пятерка Мечей

Вам предстоит битва. Может показаться, что все худшие человеческие качества вдруг проявились в людях, окружающих вас. Вы просто не сможете молчать, когда станете свидетелем подлости, лицемерия, зависти, злобы, клеветы. Возможно, вы проиграете, но если выберете сторону света, подобные ситуации могут больше не повториться.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Рак – Десятка Денариев

Ракам повезло – у вас есть все, что нужно для тела и для души, вы можете наслаждаться тем, что имеете. Постарайтесь успеть сделать как можно больше – все, сделанное в этот день, принесет и прибыль, и радость. Карта также указывает на успешное решение семейных проблем, путешествие или брак по расчету.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Лев – Шестерка Мечей

Перед Львами замаячат новые перспективы, и вы должны будете решить, стоит ли рисковать. У вас есть стремление начать новый этап в жизни, но останавливает неуверенность в собственных силах и неприятное ощущение, что вы остались одни. Гороскоп на завтра уверяет: сил у вас достаточно – как и единомышленников. Смело принимайте правильное решение.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Дева – Луна

Страхи и переживания, которые долгое время таились в глубине души, сегодня могут выйти на передний план. Этот день пройдет под знаком иллюзии и погружения в себя. Карта указывает на ваше стремление замкнуться, дистанцироваться от общества, а также на отсутствие четких целей в жизни. Вы стоите на пороге чего-то важного, но боитесь сделать шаг. Не бойтесь.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Весы – Паж Денариев

Этот день пройдет для вас под знаком практичности. Вы будете выбирать лишь проверенные проекты и заниматься исключительно серьезными делами. Сегодня вас никто не в состоянии обмануть. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы принять важные финансовые решения, а также провести некий "аудит". Эмоции тоже имеют право на существование.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Скорпион – Колесо Фортуны

Скорпионам выпала замечательная карта! Сегодня сама судьба на вашей стороне. Что бы вы ни делали в этот день, все будет удаваться. Постарайтесь успеть все, что запланировано. Но есть у карты и особый эзотерический смысл: вы можете выбирать – либо вращаться в этом колесе, испытывая взлеты и падения, либо оказаться внутри, где царят устойчивость и уравновешенность.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Стрелец – Десятка Мечей

Будьте осторожны. Вам может грозить опасность, так что меры предосторожности будут как никогда кстати – и на дороге, и в общении с начальством. Не исключено, что вам придется подводить итог. Решительно подведите черту и покончите с этим. Гороскоп на вторник рекомендует не поддаваться разрушительным желаниям.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Козерог – Башня

Это карта быстрых перемен. К сожалению, перемен негативных. Но речь идет о необходимых жертвах, принеся которые, вы заслужите выход на новую ступень. Важно принять это испытание, позволить судьбе сделать свое дело – в таком случае вы заслужите такие же быстрые перемены к лучшему.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Водолей – Звезда

Эта карта указывает на начало выхода из непростого периода. В последнее время в вашей жизни царила "ночь". Сейчас она особенно темна. Но рассвет уже на пороге. Подождите еще немного – за все, что вы пережили, вас ждет щедрое вознаграждение судьбы.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

Рыбы – Отшельник

Сегодня вы посвятите день познанию себя. Активная деятельность отойдет на второй план, и вы снова вспомните о давней мечте, которая долгое время вдохновляла вас. Вы захотите понять, насколько вы далеки от цели, что мешает ее достижению, а что могло бы приблизить ее. Таро рекомендуют не спешить – такие занятия не терпят суеты.

Гороскоп на 14 апреля по картам Таро: кому грозят неудачи

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Автор
Ева Романова
Тема
Астрологический прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020
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